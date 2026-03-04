Кто он - новый министр труда и социальной защиты населения Нахчывана? - ДОСЬЕ

Фарид Багирзаде назначен министром труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики.

1news.az представляет его досье:

Фарид Талетдин оглу Багирзаде родился в 1994 году в городе Баку.

В 2016 году окончил бакалавриат Бакинского государственного университета по специальности «Информационные технологии» факультета прикладной математики и кибернетики.

В 2021 году получил степень магистра в Сумгайытском государственном университете по специальности «Информационные системы в управлении» инженерного факультета.

В период 2016–2018 годов работал в департаменте товарооборота и логистики общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Azeri Retail». С 2019 по 2023 год занимал различные должности в Агентстве устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики. Работал в должности начальника отдела учета активов департамента финансов и бухгалтерии Агентства DOST.

В 2023–2024 годах занимал пост руководителя аппарата Министерства труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики. До назначения на нынешнюю должность работал заместителем министра труда и социальной защиты населения Нахчыванской АР, а также временно исполнял обязанности министра.

Является членом партии «Ени Азербайджан» (YAP).