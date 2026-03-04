Reuters: иранский фрегат у Шри-Ланки атаковала подлодка ВМС США – ОБНОВЛЕНО

Затонувший у берегов Шри-Ланки иранский фрегат был атакован ВМС США, сообщило Reuters со ссылкой на американских чиновников.

По данным агентства, удар по фрегату нанесла американская подлодка.

14:17

Удар с подводной лодки по иранскому фрегату Iris Dena зафиксировали у берегов Шри-Ланки, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в военно-морских силах и министерстве обороны Шри-Ланки.

По данным издания, в результате атаки пострадали не менее 78 человек. Как минимум 101 человек пропал без вести после удара.

Как писал Reuters до этого, судно подало сигнал бедствия у берегов Галле в южной части Шри-Ланки. Было известно о 30 спасенных, пострадавшие были доставлены в больницу в Галле.

Конфликт в регионе обострился 28 февраля после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Погиб верховный лидер республики Али Хаменеи и другие официальные лица. В ответ Иран нанес ракетные и беспилотные удары по Израилю и тем странам Персидского залива, где размещены американские военные базы.

Источник: Ведомости