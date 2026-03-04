Пашинян отчитался за пирожки в день ударов по Ирану и заявил, что «институты работали»

Пашинян впервые прокомментировал удары США и Израиля по Ирану, отвечая на вопрос депутата от оппозиции Агнессы Хамоян в парламенте.

Последняя поинтересовалась, с чем была связана беспечность премьера, который в первый день военной операции против южного соседа проводил партийную агитацию и ел пирожки в автобусе, публикуя соответствующее видео.

Премьер заявил, что в Армении есть институты, которые четко выполняют свои функции независимо от того, где находится премьер и чем он занят. Ситуация в Иране не стала неожиданной для госинститутов Армении, проблематика развивалась десятилетиями.

"Мы сожалеем по поводу событий в Иране и вокруг него. У нас было заседание Совбеза за день до начала событий, и после этого также было заседание. Внутри Совбеза уже длительное время действует межведомственная рабочая группа. По вашей логике давайте и заседание парламента отменим", - сказал Пашинян на эмоциях, передает Sputnik Армения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на днях снова оказался в центре внимания. На этот раз не из-за политических заявлений или музыкальных выступлений, а благодаря неожиданному уютному видео из автобусного тура.

На кадрах, опубликованных в его Instagram, глава правительства едет в автобусе вместе с соратниками и перекусывает по-простому. Сначала румяным пирожком, затем – вареной кукурузой.

Видео быстро разошлись, набрав десятки тысяч лайков и сотни комментариев. Пользователи пишут, что «на это можно смотреть бесконечно» и отмечают аппетит политика. Комментарии оставляют не только армянские подписчики, под постом активно обсуждают ролик и пользователи из других стран: «Пока весь мир воюет и сходит с ума, ваш милый премьер-министр ест пирожок. Милашка просто!», «Лучший!» – пишут пользователи.