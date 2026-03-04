Начинается «Green Friday» - всё будет зелёным! - ФОТО - ВИДЕО

Компания Irshad радует своих покупателей кампанией “Green Friday”, которая пройдёт с 6 по 9 марта.

В рамках кампании на выбранные товары будут действовать скидки до 70%, что позволит покупателям совершать покупки на более выгодных условиях.

В период “Green Friday” покупатели смогут приобрести товары по сниженным ценам в рассрочку до 18 месяцев без процентов или в рассрочку до 6 месяцев без процентов и без комиссии. Кроме того, при оплате taksit-картами доступна беспроцентная рассрочка до 12 месяцев.

Кампания также станет отличной возможностью порадовать близких в преддверии 8 Марта - Международного женского дня.

Широкий ассортимент товаров из категорий электроника, бытовая техника, смартфоны, аксессуары, мебель и другие будет представлен со специальными предложениями.

Примеры некоторых товаров со скидками до 70%:

Воспользоваться кампанией можно в магазинах Irshad, а также онлайн через сайт и мобильное приложение:

🌐 https://www.irshad.az

📞 Контактный номер: *0171

