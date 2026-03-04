Начинается «Green Friday» - всё будет зелёным! - ФОТО - ВИДЕО
Компания Irshad радует своих покупателей кампанией “Green Friday”, которая пройдёт с 6 по 9 марта.
В рамках кампании на выбранные товары будут действовать скидки до 70%, что позволит покупателям совершать покупки на более выгодных условиях.
В период “Green Friday” покупатели смогут приобрести товары по сниженным ценам в рассрочку до 18 месяцев без процентов или в рассрочку до 6 месяцев без процентов и без комиссии. Кроме того, при оплате taksit-картами доступна беспроцентная рассрочка до 12 месяцев.
Кампания также станет отличной возможностью порадовать близких в преддверии 8 Марта - Международного женского дня.
Широкий ассортимент товаров из категорий электроника, бытовая техника, смартфоны, аксессуары, мебель и другие будет представлен со специальными предложениями.
Примеры некоторых товаров со скидками до 70%:
- Фен Ardesto HD-Y120T - скидка 70%
- Чайник Ardesto EKL-T31GW - скидка 70%
- Наушники HONOR Choice Earbuds X7 Lite - скидка 50%
- Смарт-часы Mibro Lite 3 Pro (XPAW019) - скидка 45%
- Серия смартфонов Samsung Galaxy A17 (SM-A175) - скидка до 120 AZN
- HONOR X8d и HONOR X9d - скидка 20%
- iPhone 17 Pro (256 GB) и iPhone 17 Pro Max 256 GB - скидка 500 AZN
Воспользоваться кампанией можно в магазинах Irshad, а также онлайн через сайт и мобильное приложение:
📞 Контактный номер: *0171
На правах рекламы