Бахрейн открыл реестр добровольцев для участия в военных действиях

Власти Бахрейна объявили о запуске национального реестра, в котором жители страны могут зарегистрироваться для участия в военных усилиях.

Об этом говорится в официальной пометке на сайте Национальной платформы волонтеров Бахрейна.

Желающим предложены направления работы в медицине, инженерии, логистике, административной деятельности и надзоре. В заявлении правительства призываются к участию все жители страны численностью около 1,5 миллиона человек, включая иностранных резидентов.