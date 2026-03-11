 ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ. Лесополоса в Баладжары под угрозой исчезновения? Реакция ответственных структур | 1news.az | Новости
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ. Лесополоса в Баладжары под угрозой исчезновения? Реакция ответственных структур

Фаига Мамедова09:28 - Сегодня
В редакцию 1news.az обратился житель поселка Баладжары Самир Бугаев, проживающий по адресу: ул. Рашида Исмаилова, 1. По словам мужчины, многолетняя лесная полоса, расположенная вблизи Международного автовокзала, находится под угрозой полного уничтожения.

Читатель утверждает, что деревья губят преднамеренно, используя химикаты, чтобы ускорить их высыхание. В дальнейшем «высохшие» насаждения вырубают, освобождая участок под возможную застройку.

«Уничтожать природу таким варварским способом - это преступление! Деревья заливают химикатами, а затем под предлогом расчистки территории вырубают их по частям. Мы просим распространить эту информацию и ждем реакции от профильных структур, чтобы предотвратить гибель леса», - пишет Самир Бугаев.

По словам местного жителя, планомерное уничтожение деревьев началось еще в прошлом году. Ранее аналогичная ситуация наблюдалась вблизи расположенного неподалеку ресторана «Булаг».

«Около двух лет назад соседи уже жаловались на вырубку в районе ресторана. Тогда вмешались госорганы, были выписаны штрафы, и на время нарушители притихли. Однако лесополоса огромная, и сейчас процесс возобновился в других местах. Кто-то намеренно сушит деревья, а затем потихоньку их выкорчевывает», - добавил С.Бугаев.

Жители обеспокоены тем, что, если не принять срочных мер, поселок лишится своего главного «зеленого щита».

В связи с этим мы обратились с официальным запросом в Агентство государственной экологической экспертизы.

«Согласно постановлению Кабинета Министров Азербайджанской Республики «Об утверждении Правил сноса (удаления) зеленых насаждений», для удаления сухих, аварийных или пораженных болезнями деревьев гражданину следует обратиться в центральный или местный орган Исполнительной власти, либо в муниципалитет, в чьей собственности находится земельный участок», - сообщили нам.

В сообщении Агентства подчеркивается, что указанные органы, в свою очередь, должны обратиться в Агентство государственной экологической экспертизы для получения соответствующего заключения. Эксперты проводят осмотр зеленых насаждений на месте, берут пробы почвы для установления причин высыхания деревьев и проводят анализ, по результатам которого принимаются меры в соответствии с законодательством.

«В случае выдачи положительного заключения на удаление деревьев, устанавливается обязательное условие: взамен каждого срубленного дерева должен быть посажен новый саженец, адаптированный к местному климату. Удаление деревьев обеспечивается собственником земельного участка (соответствующим центральным или местным органом исполнительной власти, муниципалитетом)», - отметили в Агентстве.

Согласно процедуре, о которой говорится в сообщении Агентства, мы уточнили, поступала ли к ним информация из Исполнительной власти Бинагадинского района по поводу данной темы.

В ответ в ведомстве нам сообщили, что на данный момент обращений по этому вопросу от районной исполнительной власти в Агентство не поступало.

В свою очередь, мы направили запрос в Исполнительную власть Бинагадинского района города Баку.

В полученном ответе говорится, что со стороны ИВ Бинагадинского района по поводу указанной территории было направлено соответствующее обращение в Министерство экологии и природных ресурсов.

В ведомстве предположили, что из-за выходных дней информация, возможно, еще не была обработана или не дошла до профильных структур.

Примечательно, что каждый раз, когда тема касается деревьев, возникают сложности с определением ответственных лиц, и ситуация переходит в плоскость взаимных ссылок друг на друга.

Мы, в свою очередь, будем надеяться, что деревья не будут вырубать, как опасаются жильцы, а территория будет лишь очищена от уже образовавшихся пней.

Информация будет обновлена по мере ее поступления.

