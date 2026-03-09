 Цена нефти Brent приблизилась к $120 за баррель впервые с июня 2022 года | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Экономика

Цена нефти Brent приблизилась к $120 за баррель впервые с июня 2022 года

First News Media09:25 - Сегодня
Цена нефти Brent приблизилась к $120 за баррель впервые с июня 2022 года

Цены на нефть достигли $119,5 за баррель Brent из-за обострения геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE выросла на 28,92% — до $119,5 за баррель по данным на 06:33 по бакинскому времени. Нефть марки Brent торгуется на этом уровне впервые с 17 июня 2022 года.

Позднее динамика нефтяных котировок замедлилась. По состоянию на 08:25 по Баку цена майского контракта прибавляет 25,16% и находится на отметке $116,01.

Нефтяные котировки взлетели из-за конфликта, в который оказались вовлечены около десятка стран с тех пор, как 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ на операцию Израиля и США Иран начал волну ракетных ударов и атак беспилотников, нацеленных на американские базы в странах Персидского залива. После начала военной операции Ормузский пролив, через который проходило около 20% мировой нефти, был перекрыт. Конфликт распространился на ключевые нефтедобывающие регионы Ближнего Востока.

Ормузский пролив — ключевой элемент логистики не только для Ирана, но и для Бахрейна, Ирака, Катара, Кувейта, Саудовской Аравии и ОАЭ. По данным Kpler, через него проходило 13,4 млн баррелей в день.

В наибольшей степени от этих поставок зависят страны Азиатско-Тихоокеанского региона — 46% их импорта нефти приходилось на страны Персидского залива.

С начала марта цены на нефть взлетели более чем на 60%. Главный аналитик компании Global Risk Management Арне Расмуссен считает, что рынок недооценил вероятную продолжительность военного конфликта, и добавил, что по мере того, как трейдеры осознавали риски, возникал «эффект снежного кома».

Катар предупредил, что из-за конфликта страны Персидского залива прекратят экспорт энергоносителей в течение нескольких дней. Министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби заявил, что цена на нефть может вырасти до $150 за баррель через две-три недели, если танкеры и другие торговые суда не смогут проходить через Ормузский пролив. Он также допустил рост цен на природный газ до €117 за 1 МВт·ч ($1420 за 1 тыс. куб. м), что почти в четыре раза больше по сравнению с уровнем до начала конфликта на Ближнем Востоке.

Источник: РБК

Поделиться:
450

Актуально

Общество

AZAL возобновляет прямые рейсы в Нахчыван

Общество

Лейла Алиева приняла участие в групповой выставке «Дом с видом на пейзаж» - ФОТО

Мнение

Конституционная реформа как элемент политической трансформации

Экономика

Как рост цен на нефть скажется на Азербайджане?

Экономика

Как рост цен на нефть скажется на Азербайджане?

Доллар резко подскочил на фоне войны на Ближнем Востоке

Цена нефти Brent приблизилась к $120 за баррель впервые с июня 2022 года

Напряженность на Ближнем Востоке может привести к удорожанию продовольствия

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Напряженность на Ближнем Востоке может привести к удорожанию продовольствия

Цена азербайджанской нефти превысила 86 долларов

«Банк BTB» будет преобразован в НБКО

Мировые рынки обвалились из-за эскалации конфликта вокруг Ирана - СМИ

Последние новости

Выявлена крупная партия немаркированных сигарет и контрафактного алкоголя

Сегодня, 13:23

Пашинян расскажет в Европарламенте о мирном процессе с Азербайджаном

Сегодня, 13:15

Эрдоган ведет «телефонную дипломатию» для возобновления переговоров США и Ирана

Сегодня, 12:52

Лейла Алиева приняла участие в групповой выставке «Дом с видом на пейзаж» - ФОТО

Сегодня, 12:45

ЕС проведет заседания по координации поставок нефти и газа на фоне кризиса в Иране

Сегодня, 12:40

МЧС спасло троих иностранцев, застрявших в автомобиле в горной местности Хызы - ВИДЕО

Сегодня, 12:35

AZAL возобновляет прямые рейсы в Нахчыван

Сегодня, 12:20

Конституционная реформа как элемент политической трансформации

Сегодня, 12:07

На этих перекрёстках добавлено 14 велосипедных секций на светофорах - ВИДЕО

Сегодня, 12:00

Турция разместила F-16 и системы ПВО на Северном Кипре

Сегодня, 11:50

Трамп прокомментировал избрание нового верховного лидера Ирана

Сегодня, 11:45

Как рост цен на нефть скажется на Азербайджане?

Сегодня, 11:35

В Турции произошло сильное землетрясение

Сегодня, 11:20

Из Азербайджана в Армению отправлен очередной поезд с российским зерном - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:12

Из Ирана в Азербайджан эвакуированы более 1,9 тыс. человек

Сегодня, 11:00

Возобновлен въезд-выезд между Азербайджаном и Ираном в целях грузоперевозок

Сегодня, 10:32

Доллар резко подскочил на фоне войны на Ближнем Востоке

Сегодня, 10:12

У Ирана новый верховный лидер

Сегодня, 09:45

Цена нефти Brent приблизилась к $120 за баррель впервые с июня 2022 года

Сегодня, 09:25

Япония пока не принимала решение распечатать запасы нефти

Сегодня, 09:00
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50