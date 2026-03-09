Цена нефти Brent приблизилась к $120 за баррель впервые с июня 2022 года

Цены на нефть достигли $119,5 за баррель Brent из-за обострения геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE выросла на 28,92% — до $119,5 за баррель по данным на 06:33 по бакинскому времени. Нефть марки Brent торгуется на этом уровне впервые с 17 июня 2022 года.

Позднее динамика нефтяных котировок замедлилась. По состоянию на 08:25 по Баку цена майского контракта прибавляет 25,16% и находится на отметке $116,01.

Нефтяные котировки взлетели из-за конфликта, в который оказались вовлечены около десятка стран с тех пор, как 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ на операцию Израиля и США Иран начал волну ракетных ударов и атак беспилотников, нацеленных на американские базы в странах Персидского залива. После начала военной операции Ормузский пролив, через который проходило около 20% мировой нефти, был перекрыт. Конфликт распространился на ключевые нефтедобывающие регионы Ближнего Востока.

Ормузский пролив — ключевой элемент логистики не только для Ирана, но и для Бахрейна, Ирака, Катара, Кувейта, Саудовской Аравии и ОАЭ. По данным Kpler, через него проходило 13,4 млн баррелей в день.

В наибольшей степени от этих поставок зависят страны Азиатско-Тихоокеанского региона — 46% их импорта нефти приходилось на страны Персидского залива.

С начала марта цены на нефть взлетели более чем на 60%. Главный аналитик компании Global Risk Management Арне Расмуссен считает, что рынок недооценил вероятную продолжительность военного конфликта, и добавил, что по мере того, как трейдеры осознавали риски, возникал «эффект снежного кома».

Катар предупредил, что из-за конфликта страны Персидского залива прекратят экспорт энергоносителей в течение нескольких дней. Министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби заявил, что цена на нефть может вырасти до $150 за баррель через две-три недели, если танкеры и другие торговые суда не смогут проходить через Ормузский пролив. Он также допустил рост цен на природный газ до €117 за 1 МВт·ч ($1420 за 1 тыс. куб. м), что почти в четыре раза больше по сравнению с уровнем до начала конфликта на Ближнем Востоке.

Источник: РБК