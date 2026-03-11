 Reuters: Моджтаба Хаменеи ранен? Почему новый глава Ирана хранит молчание после гибели отца | 1news.az | Новости
Reuters: Моджтаба Хаменеи ранен? Почему новый глава Ирана хранит молчание после гибели отца

First News Media09:23 - Сегодня
Reuters: Моджтаба Хаменеи ранен? Почему новый глава Ирана хранит молчание после гибели отца

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи мог получить ранения в ходе американо-израильских ударов, в результате которых погиб его отец, аятолла Али Хаменеи.

Об этом пишет Reuters, отмечая, что, хотя на данный момент официального подтверждения того, что Моджтаба Хаменеи ранен, нет, иранские государственные СМИ используют терминологию, которая на это намекает:

«Ведущий государственного телевидения, похоже, подтвердил слухи о ранении, назвав Хаменеи «джанбазом» (раненым ветераном) «войны Рамадана» - так в Иране называют текущий конфликт. Reuters не удалось официально подтвердить состояние его здоровья».

Отмечается, что ранение, а также опасения за безопасность после убийства его отца 28 февраля, могут объяснять молчание Моджтабы с тех пор, как в воскресенье вечером Совет экспертов (состоящий из 88 человек) объявил о его избрании верховным лидером.

Фактическая власть сейчас наиболее заметно сосредоточена в руках Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и канцелярии верховного лидера, известной как «бейт», которая управляет параллельной системой влияния во всех бюрократических структурах.

Любые сомнения в том, кто на самом деле управляет страной, испарились в субботу. Президент Масуд Пезешкиан, входящий в триумвират, назначенный для управления страной в переходный период, был вынужден пойти на попятную после того, как извинился перед странами Персидского залива за атаки: «Источники Reuters сообщили, что руководство КСИР было в ярости из-за этих извинений».

«Один из источников отметил, что покойный аятолла Али Хаменеи умел сдерживать Корпус, балансируя его интересы с мнениями политических и духовных элит. Теперь же, даже если новый лидер будет достаточно здоров, чтобы взять штурвал в свои руки, последнее слово в ключевых решениях, вероятно, останется за Гвардией», - пишет издание.

Далее отмечается: «КСИР продавил кандидатуру Моджтабы Хаменеи на пост нового верховного лидера Ирана.

Как сообщили высокопоставленные иранские источники, гвардия видит в нем более гибкую версию его отца, готовую поддержать их жесткий курс, и ради этого выбора КСИР подавил возражения прагматиков. Обладая огромной властью и ранее, «стражи» получили еще большее влияние с началом войны. По словам источников, они быстро преодолели сомнения высокопоставленных политиков и духовенства, чья оппозиция задержала официальное объявление о назначении на несколько часов. Опасения противников назначения Хаменеи усиливает тот факт, что к вечеру вторника он так и не выступил с заявлением — спустя почти 48 часов после избрания, произошедшего в разгар войны, унесшей жизни более тысячи иранцев.

По мнению трех высокопоставленных иранских источников, бывшего чиновника-реформатора и еще одного инсайдера, выбор Хаменеи, организованный КСИР, может привести к более агрессивной внешней политике и усилению внутренних репрессий. Двое из них выразили опасение, что доминирование Гвардии окончательно превратит Исламскую Республику в военное государство с лишь тонкой завесой религиозной легитимности.

Это подрывает и без того сокращающуюся базу поддержки режима и оставляет меньше возможностей для реагирования на сложные угрозы».

«Группа аятолл выступила против фактически наследственной передачи власти, опасаясь, что это оттолкнет даже сторонников системы. В течение последней недели за кулисами предпринимались попытки продвинуть альтернативную кандидатуру. Однако, по словам бывшего чиновника-реформатора, Гвардия угрожала критикам приход к власти Хаменеи. Другой инсайдер сообщил, что КСИР связывался с членами Совета напрямую; несмотря на возникшие возражения, в итоге они почувствовали себя вынужденными поддержать кандидатуру Моджтабы.

Изначально о назначении планировали объявить в воскресенье утром, но из-за затянувшегося сопротивления это произошло только поздно вечером. Много лет возглавляя «бейт» при отце, Моджтаба Хаменеи выстроил тесные связи с КСИР, особенно с командирами второго эшелона, которые заменили высших генералов, погибших на войне. Итогом, как утверждает источник, станет резкий сдвиг внешней и внутренней политики в сторону радикализма: Гвардия наконец получила то, к чему стремилась годами — полный контроль», - говорится в материале.

