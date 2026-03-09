 Доллар резко подскочил на фоне войны на Ближнем Востоке | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Экономика

Доллар резко подскочил на фоне войны на Ближнем Востоке

First News Media10:12 - Сегодня
Доллар резко подскочил на фоне войны на Ближнем Востоке

В понедельник доллар США резко вырос на фоне стремительного роста цен на нефть, заставившего инвесторов искать наличные средства на фоне продолжающейся войны на Ближнем Востоке.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, доллар США частично нивелировал свой рост после сообщения Financial Times о том, что министры финансов стран G7 обсудят в понедельник совместный выпуск нефти из чрезвычайных резервов, координируемый Международным энергетическим агентством, что привело к небольшому снижению цен на нефть после их предыдущего скачка до уровня чуть ниже 120 долларов за баррель.

Тем не менее, евро и фунт стерлингов торговались на 0,6% и 0,7% ниже соответственно, а австралийский доллар и даже швейцарский франк, считающийся защитным активом, также ослабли, пишет Reuters.

?Доллар США находит значительную поддержку со стороны традиционных защитных активов, а также, очевидно, благодаря статусу США как чистого экспортера энергоресурсов, что резко контрастирует с большинством европейских стран?, - заявил Рэй Атрилл, руководитель отдела валютной стратегии Национального австралийского банка.

?Чем дольше это продолжается, тем масштабнее становится ущерб, вызывая эффект домино, что сейчас и демонстрирует нефтяной рынок, который на прошлой неделе наблюдал признаки того, что ситуация может быть намного хуже. Если на следующей неделе ситуация останется прежней, все может стать довольно ужасающим?, - сказал Майкл Эвери, старший глобальный стратег Rabobank.

Евро снизился на 0,6% до 1,1548 долларов, а фунт стерлингов упал на 0,7% до 1,3333 долларов.

По отношению к швейцарскому франку доллар укрепился на 0,43% и составил 0,7795. Австралийский и новозеландский доллары частично компенсировали предыдущие потери и снизились на 0,35% и 0,1% соответственно.

Аналитики заявили, что Азия может сильнее всего пострадать от шока цен на энергоносители из-за сильной зависимости региона от нефти и газа, поступающих с Ближнего Востока.

Доллар в Азии едва не достиг отметки в 159 иен, поднявшись на 0,4% до 158,47, и укрепился на 0,26% по отношению к южнокорейской воне до 1485,50, хотя ранее в ходе сессии его рост достигал 1%.

По мнению аналитиков, затяжной конфликт в сочетании с продолжающимся ослаблением валюты будет напрямую способствовать инфляционному давлению во всем регионе.

Поделиться:
462

Актуально

Общество

AZAL возобновляет прямые рейсы в Нахчыван

Общество

Лейла Алиева приняла участие в групповой выставке «Дом с видом на пейзаж» - ФОТО

Мнение

Конституционная реформа как элемент политической трансформации

Экономика

Как рост цен на нефть скажется на Азербайджане?

Экономика

Как рост цен на нефть скажется на Азербайджане?

Доллар резко подскочил на фоне войны на Ближнем Востоке

Цена нефти Brent приблизилась к $120 за баррель впервые с июня 2022 года

Напряженность на Ближнем Востоке может привести к удорожанию продовольствия

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Дан Йоргенсен: В такой период Азербайджан имеет особое значение для Европы

Цены на бензин в США выросли на 14% за неделю

Напряженность на Ближнем Востоке может привести к удорожанию продовольствия

Цена барреля Azeri Light достигла почти $95

Последние новости

Выявлена крупная партия немаркированных сигарет и контрафактного алкоголя

Сегодня, 13:23

Пашинян расскажет в Европарламенте о мирном процессе с Азербайджаном

Сегодня, 13:15

Эрдоган ведет «телефонную дипломатию» для возобновления переговоров США и Ирана

Сегодня, 12:52

Лейла Алиева приняла участие в групповой выставке «Дом с видом на пейзаж» - ФОТО

Сегодня, 12:45

ЕС проведет заседания по координации поставок нефти и газа на фоне кризиса в Иране

Сегодня, 12:40

МЧС спасло троих иностранцев, застрявших в автомобиле в горной местности Хызы - ВИДЕО

Сегодня, 12:35

AZAL возобновляет прямые рейсы в Нахчыван

Сегодня, 12:20

Конституционная реформа как элемент политической трансформации

Сегодня, 12:07

На этих перекрёстках добавлено 14 велосипедных секций на светофорах - ВИДЕО

Сегодня, 12:00

Турция разместила F-16 и системы ПВО на Северном Кипре

Сегодня, 11:50

Трамп прокомментировал избрание нового верховного лидера Ирана

Сегодня, 11:45

Как рост цен на нефть скажется на Азербайджане?

Сегодня, 11:35

В Турции произошло сильное землетрясение

Сегодня, 11:20

Из Азербайджана в Армению отправлен очередной поезд с российским зерном - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:12

Из Ирана в Азербайджан эвакуированы более 1,9 тыс. человек

Сегодня, 11:00

Возобновлен въезд-выезд между Азербайджаном и Ираном в целях грузоперевозок

Сегодня, 10:32

Доллар резко подскочил на фоне войны на Ближнем Востоке

Сегодня, 10:12

У Ирана новый верховный лидер

Сегодня, 09:45

Цена нефти Brent приблизилась к $120 за баррель впервые с июня 2022 года

Сегодня, 09:25

Япония пока не принимала решение распечатать запасы нефти

Сегодня, 09:00
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50