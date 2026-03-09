Доллар резко подскочил на фоне войны на Ближнем Востоке

В понедельник доллар США резко вырос на фоне стремительного роста цен на нефть, заставившего инвесторов искать наличные средства на фоне продолжающейся войны на Ближнем Востоке.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, доллар США частично нивелировал свой рост после сообщения Financial Times о том, что министры финансов стран G7 обсудят в понедельник совместный выпуск нефти из чрезвычайных резервов, координируемый Международным энергетическим агентством, что привело к небольшому снижению цен на нефть после их предыдущего скачка до уровня чуть ниже 120 долларов за баррель.

Тем не менее, евро и фунт стерлингов торговались на 0,6% и 0,7% ниже соответственно, а австралийский доллар и даже швейцарский франк, считающийся защитным активом, также ослабли, пишет Reuters.

?Доллар США находит значительную поддержку со стороны традиционных защитных активов, а также, очевидно, благодаря статусу США как чистого экспортера энергоресурсов, что резко контрастирует с большинством европейских стран?, - заявил Рэй Атрилл, руководитель отдела валютной стратегии Национального австралийского банка.

?Чем дольше это продолжается, тем масштабнее становится ущерб, вызывая эффект домино, что сейчас и демонстрирует нефтяной рынок, который на прошлой неделе наблюдал признаки того, что ситуация может быть намного хуже. Если на следующей неделе ситуация останется прежней, все может стать довольно ужасающим?, - сказал Майкл Эвери, старший глобальный стратег Rabobank.

Евро снизился на 0,6% до 1,1548 долларов, а фунт стерлингов упал на 0,7% до 1,3333 долларов.

По отношению к швейцарскому франку доллар укрепился на 0,43% и составил 0,7795. Австралийский и новозеландский доллары частично компенсировали предыдущие потери и снизились на 0,35% и 0,1% соответственно.

Аналитики заявили, что Азия может сильнее всего пострадать от шока цен на энергоносители из-за сильной зависимости региона от нефти и газа, поступающих с Ближнего Востока.

Доллар в Азии едва не достиг отметки в 159 иен, поднявшись на 0,4% до 158,47, и укрепился на 0,26% по отношению к южнокорейской воне до 1485,50, хотя ранее в ходе сессии его рост достигал 1%.

По мнению аналитиков, затяжной конфликт в сочетании с продолжающимся ослаблением валюты будет напрямую способствовать инфляционному давлению во всем регионе.