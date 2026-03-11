Рафаэль Гасанов - первый азербайджанец, получивший шестизвёздочную медаль Abbott World Marathon Majors - ФОТО

Интервью 1news.az с бегуном-любителем Рафаэлем Гасановым, ставшим первым азербайджанцем в истории, удостоившимся престижной шестизвёздочной медали Abbott World Marathon Majors.

«Бег изменил меня»

Рафаэлю Гасанову 49 лет. Высшее образование он получил на юридическом факультете Бакинского государственного университета, после чего продолжил обучение в San Diego State University, где получил степень MBA.

Сегодня он живёт в США, в городе Сан-Диего, где в 2016 году основал производство кальянного табака Azure.

По словам Рафаэля, бег в его жизни появился относительно недавно.

«Я начал бегать во время пандемии, в апреле 2020 года. Из-за карантина хотелось занять себя чем-то полезным, и я начал выходить на пробежки. С тех пор не останавливаюсь. Мне это настолько понравилось, что уже в 2021 году я пробежал свой первый полумарафон. Потом был ещё один, а в 2023 году я впервые вышел на дистанцию полного марафона», — рассказывает он.

За несколько лет Рафаэль Гасанов пробежал 27 полумарафонов и 6 полных марафонов.

«Бег очень дисциплинирует. Я не пропускаю тренировки - даже на отдыхе или после тяжёлого рабочего дня. Подготовка к марафону занимает 4–5 месяцев регулярных тренировок. Каждый финиш - это награда за месяцы работы над собой».

Он отмечает, что марафон даёт уникальное чувство преодоления.

«Марафон - это не просто 42 километра. Это путь через сомнения, усталость и боль. Особенно тяжёлыми бывают 39-й и 40-й километры, когда тело уже не хочет бежать, но ты продолжаешь. Эти ощущения невозможно передать словами. Но именно ради этого стоит выходить на старт».

Историческое достижение

1 марта, финишировав на Токийском марафоне, Рафаэль завершил легендарную серию Abbott World Marathon Majors, которая включает шесть крупнейших марафонов мира:

Токио

Бостон

Лондон

Берлин

Чикаго

Нью-Йорк

Таким образом он стал первым азербайджанцем в истории, получившим престижную шестизвёздочную медаль Abbott World Marathon Majors.

Все бегуны, завершившие эту серию, попадают в Six Star Hall of Fame — международный зал славы марафонцев.

«Сегодня я единственный азербайджанец, попавший в Six Star Hall of Fame. Эта медаль, которую бегуны называют «ромашкой», считается своего рода Святым Граалем марафонского бега», - говорит Рафаэль.

Чтобы получить её, необходимо не только пробежать шесть марафонов по 42,195 километра, но и преодолеть множество сложностей - от жёстких лотерей на участие до многолетних тренировок, травм и перелётов между континентами.

«Тысячи бегунов мечтают об этом всю жизнь, но лишь немногие доходят до финиша шестого марафона. Счастлив, что теперь и Азербайджан есть в этом списке».

«Хочу вдохновить других»

Рафаэль Гасанов надеется, что его достижение вдохновит людей в Азербайджане заниматься бегом.

«Мне очень хочется, чтобы в нашей стране бег стал популярнее. Было бы здорово, если бы, например, на Бакинском бульваре появилась специальная дорожка для бегунов с мягким покрытием».

Он уверен, что бег доступен каждому.

«Мой совет новичкам - просто начните. Не ждите идеального момента. Выйдите и пробегите хотя бы один километр. Именно так всё началось у меня».

По его словам, главное в марафоне - терпение и последовательность.

«Начинайте постепенно, не спешите увеличивать нагрузку и обязательно слушайте своё тело. Финиш первого марафона - один из самых незабываемых моментов в жизни».

Новая цель - вдохновлять

После попадания в Six Star Hall of Fame Рафаэль ставит перед собой новую цель.

«Честно говоря, сейчас моя главная задача — вдохновлять других людей. Я очень хочу, чтобы среди азербайджанцев появлялось всё больше марафонцев».

Он убеждён, что потенциал для этого у страны огромный.

«Азербайджан - страна чемпионов. Наша молодёжь с детства занимается спортом и знает, что такое дисциплина и упорство. Всё, что нужно - выйти на старт. Остальное уже внутри вас».

Рафаэль также отметил, что на протяжении всего пути его поддерживали близкие люди.

«Я особенно благодарен своему сыну и всей моей семье за их поддержку, веру и терпение на протяжении всего этого пути».