Азербайджанская нефть дороже 100 долларов: Могут ли высокие цены увеличить бюджетные доходы?

На мировом рынке нефть из Азербайджана предлагается по цене выше 100 долларов (170 манатов) за баррель.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, задаваясь вопросом, может ли подорожание нефти дать возможность увеличить бюджетные ассигнования.

«В государственном бюджете на 2026 год цена одного барреля нефти заложена на уровне 65 долларов (более 110 манатов). Разумеется, годовую среднюю цену нельзя сравнивать с показателями за несколько дней, недель или даже месяцев - речь идёт именно о среднем значении за год. Тем не менее, по расчётам Statista, в январе этого года средняя цена барреля нефти марки Brent составила 62,54 доллара (более 106 манатов), а в феврале - 66,6 доллара (более 113 манатов). В свою очередь, FRED сообщает, что средние цены составили соответственно 66,6 и 70,8 доллара (более 133 и более 120 долларов). Как видно, в первые месяцы 2026 года цены на мировом рынке лишь незначительно отличались от уровня, предусмотренного в бюджете. В то же время в первую неделю текущего месяца стоимость нефти колебалась в диапазоне 84-90 долларов (142-153 маната) за баррель», - отмечает В.Байрамов.

По словам депутата, ожидается, что в 2026 году на долю нефтегазового сектора придётся 43% доходов государственного бюджета Азербайджана, или 16,4 млрд манатов: «Из этой суммы 12,8 млрд манатов составят трансферты из Государственного нефтяного фонда. Как видно, рост мировых цен на нефть напрямую повлияет на часть бюджетных доходов в размере 3,6 млрд манатов. В то же время на поступления из ненефтяного сектора фиксируется косвенное влияние. Поскольку трансферты фонда осуществляются за счёт его собственных доходов, прямой зависимости между ценой на нефть и размером этих средств нет. Однако высокие цены будут способствовать росту доходов Нефтяного фонда, а также увеличению валютных резервов. Следовательно, при более высокой среднегодовой цене в бюджет поступит больше средств от нефтегазового сектора».

«Очевидно, что рост доходов государственного бюджета позволяет направлять больше средств на такие приоритетные направления, как национальная безопасность, восстановление освобождённых от оккупации территорий и усиление социальной защиты. Больше доходов означает и более значительные фискальные расходы. В то же время это укрепляет финансовую базу для развития ненефтегазового сектора. Разумеется, Азербайджан заинтересован в более устойчивом ценовом балансе на мировом рынке. В любом случае для стран-экспортёров энергоресурсов высокие цены на нефть означают более значительные валютные поступления», - подытоживает Вугар Байрамов.

