Нефть рухнула ниже $90 после заявления Трампа о «практически завершённой» войне с Ираном

Мировые цены на нефть, взлетевшие в понедельник до максимальных значений с 2022 года на фоне эскалации на Ближнем Востоке, резко обрушились во второй половине дня после заявлений Дональда Трампа о том, что война против Ирана «практически завершена».

К вечеру понедельника эталонная марка Brent опустилась до $89,63 за баррель, а американская WTI упала до $86,20.

От $119 до $90 за один день

Как отмечает Financial Times, торговая сессия понедельника стала одной из самых волатильных за последние годы. В начале дня цена Brent взлетела до $119 за баррель — максимума с 2022 года — на опасениях масштабного перебоя поставок из региона Персидского залива. Однако к вечеру котировки совершили стремительный разворот, обвалившись почти на $30 от дневного максимума.

Оба контракта — Brent и WTI — завершили основную торговую сессию в плюсе, однако дневной рост полностью испарился после закрытия основной сессии в Нью-Йорке, когда рынки отреагировали на слова американского президента.

«Небольшая вылазка» Трампа

Ключевым триггером распродажи стали два заявления Трампа. В интервью CBS он назвал войну с Ираном «практически полностью завершённой», добавив, что «в военном смысле в стране ничего не осталось». Позднее, выступая перед законодателями-республиканцами, Трамп охарактеризовал операцию как «небольшую вылазку» (little excursion), которая продлится «недолго».

«Мы совершили небольшую вылазку, потому что чувствовали, что должны это сделать, чтобы избавиться от некоторых людей, и я думаю, вы увидите, что это будет краткосрочная операция», — заявил Трамп конгрессменам.

G7 готова распечатать резервы

Дополнительное давление на нефтяные котировки оказало заявление министров финансов G7 о готовности задействовать стратегические нефтяные резервы для стабилизации рынка. Именно после этого заявления цены откатились ниже отметки $100 за баррель.

Снижение нефтяных цен позитивно отразилось на фондовых рынках: индексы Уолл-стрит завершили день в плюсе.

Путин и Трамп обсудили ситуацию по телефону

На фоне развивающегося кризиса президент России Владимир Путин провёл в понедельник телефонный разговор с Трампом, в ходе которого изложил свои предложения по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. По данным FT, позиция Путина формировалась на основе его контактов с лидерами стран Персидского залива.

Напомним, координированные удары США и Израиля по Ирану начались 28 февраля и с тех пор продолжались практически ежедневно. В ответ Тегеран наносит ракетные и беспилотные удары по целям в ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте, Катаре, Ираке, Бахрейне и Омане. Продолжающийся конфликт привёл к закрытию воздушного пространства в регионе и панике на энергетических рынках. Заявления Трампа о скором завершении операции дали рынкам сигнал к деэскалации — однако аналитики предупреждают, что ситуация остаётся крайне нестабильной.