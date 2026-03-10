 Нефть рухнула ниже $90 после заявления Трампа о «практически завершённой» войне с Ираном | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Экономика

Нефть рухнула ниже $90 после заявления Трампа о «практически завершённой» войне с Ираном

First News Media08:55 - Сегодня
Нефть рухнула ниже $90 после заявления Трампа о «практически завершённой» войне с Ираном

Мировые цены на нефть, взлетевшие в понедельник до максимальных значений с 2022 года на фоне эскалации на Ближнем Востоке, резко обрушились во второй половине дня после заявлений Дональда Трампа о том, что война против Ирана «практически завершена».

К вечеру понедельника эталонная марка Brent опустилась до $89,63 за баррель, а американская WTI упала до $86,20.

От $119 до $90 за один день

Как отмечает Financial Times, торговая сессия понедельника стала одной из самых волатильных за последние годы. В начале дня цена Brent взлетела до $119 за баррель — максимума с 2022 года — на опасениях масштабного перебоя поставок из региона Персидского залива. Однако к вечеру котировки совершили стремительный разворот, обвалившись почти на $30 от дневного максимума.

Оба контракта — Brent и WTI — завершили основную торговую сессию в плюсе, однако дневной рост полностью испарился после закрытия основной сессии в Нью-Йорке, когда рынки отреагировали на слова американского президента.

«Небольшая вылазка» Трампа

Ключевым триггером распродажи стали два заявления Трампа. В интервью CBS он назвал войну с Ираном «практически полностью завершённой», добавив, что «в военном смысле в стране ничего не осталось». Позднее, выступая перед законодателями-республиканцами, Трамп охарактеризовал операцию как «небольшую вылазку» (little excursion), которая продлится «недолго».

«Мы совершили небольшую вылазку, потому что чувствовали, что должны это сделать, чтобы избавиться от некоторых людей, и я думаю, вы увидите, что это будет краткосрочная операция», — заявил Трамп конгрессменам.

G7 готова распечатать резервы

Дополнительное давление на нефтяные котировки оказало заявление министров финансов G7 о готовности задействовать стратегические нефтяные резервы для стабилизации рынка. Именно после этого заявления цены откатились ниже отметки $100 за баррель.

Снижение нефтяных цен позитивно отразилось на фондовых рынках: индексы Уолл-стрит завершили день в плюсе.

Путин и Трамп обсудили ситуацию по телефону

На фоне развивающегося кризиса президент России Владимир Путин провёл в понедельник телефонный разговор с Трампом, в ходе которого изложил свои предложения по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. По данным FT, позиция Путина формировалась на основе его контактов с лидерами стран Персидского залива.

Напомним, координированные удары США и Израиля по Ирану начались 28 февраля и с тех пор продолжались практически ежедневно. В ответ Тегеран наносит ракетные и беспилотные удары по целям в ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте, Катаре, Ираке, Бахрейне и Омане. Продолжающийся конфликт привёл к закрытию воздушного пространства в регионе и панике на энергетических рынках. Заявления Трампа о скором завершении операции дали рынкам сигнал к деэскалации — однако аналитики предупреждают, что ситуация остаётся крайне нестабильной.

Поделиться:
547

Актуально

Общество

Выполнен очередной рейс для вывоза граждан Азербайджана, остающихся на Ближнем ...

Политика

По поручению Президента Азербайджана в Иран отправлена гуманитарная помощь - ...

Общество

Хамам Кербалаи Хамид Абдулла - памятник восточной банной культуры - ФОТО

Экономика

Нефть рухнула ниже $90 после заявления Трампа о «практически завершённой» войне с ...

Экономика

Нефть рухнула ниже $90 после заявления Трампа о «практически завершённой» войне с Ираном

Путин: Добыча нефти на Ближнем Востоке может остановиться в ближайший месяц

Как рост цен на нефть скажется на Азербайджане?

Доллар резко подскочил на фоне войны на Ближнем Востоке

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Доллар резко подскочил на фоне войны на Ближнем Востоке

AYNA: По маршруту Нахчыван-Ыгдыр перевезено 1442 пассажира

Мировые рынки обвалились из-за эскалации конфликта вокруг Ирана - СМИ

Микаил Джаббаров представил статистику по динамике налоговых поступлений – ФОТО

Последние новости

Выполнен очередной рейс для вывоза граждан Азербайджана, остающихся на Ближнем Востоке

Сегодня, 10:30

CNN: Иран планирует взимать плату за безопасность с танкеров и судов в Персидском заливе

Сегодня, 10:23

МВД напомнило водителям правила движения на магистралях столицы - ВИДЕО

Сегодня, 10:18

США могут смягчить санкции против российской нефти

Сегодня, 10:15

«Nizami City» - роскошный подарок при покупке квартиры с ремонтом - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 10:12

ПВО ОАЭ отражает очередной налет иранских ракет и беспилотников

Сегодня, 10:03

Fars: в Иране еще одна школа подверглась нападению

Сегодня, 09:48

WADA отложило симпозиум в Баку из-за ситуации на Ближнем Востоке

Сегодня, 09:43

Роботизированная хирургия в Acıbadem: высокая точность операций и новые возможности лечения - ФОТО

Сегодня, 09:33

По поручению Президента Азербайджана в Иран отправлена гуманитарная помощь - ФОТО

Сегодня, 09:25

Трамп заявил, что операция против Ирана скоро закончится, но допустил усиление в 20 раз интенсивности ударов по нему

Сегодня, 09:18

Tasnim: Иран атаковал авиабазу США в Бахрейне

Сегодня, 09:13

Хамам Кербалаи Хамид Абдулла - памятник восточной банной культуры - ФОТО

Сегодня, 09:08

Нефть рухнула ниже $90 после заявления Трампа о «практически завершённой» войне с Ираном

Сегодня, 08:55

При атаке на жилые районы Тегерана погибли 40 человек

Сегодня, 00:07

Дыхание весны. В Азербайджане отмечают Yel çərşənbəsi

Сегодня, 00:00

Трамп допустил поддержку убийства Моджтабы Хаменеи

09 / 03 / 2026, 23:40

Трамп позвонил Путину

09 / 03 / 2026, 23:35

Эрдоган: В войну в Иране могут быть втянуты страны Южного Кавказа, Азии и Европы

09 / 03 / 2026, 23:30

Путин: Добыча нефти на Ближнем Востоке может остановиться в ближайший месяц

09 / 03 / 2026, 23:18
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50