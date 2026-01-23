В Шеки произошел взрыв в жилом доме

В Шекинском районе произошел взрыв в жилом доме.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент зафиксирован в селе Баш Зейзид. Ночью в подвале дома, принадлежащего местному жителю Ахмеду Солтанову, прогремел взрыв.

В результате происшествия никто не пострадал, однако самому строению нанесен серьезный ущерб. На место происшествия были привлечены сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). Предполагается, что причиной взрыва стала утечка газа.

По факту происшествия ведется расследование.