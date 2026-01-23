 В Шеки произошел взрыв в жилом доме | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

В Шеки произошел взрыв в жилом доме

Фаига Мамедова09:45 - Сегодня
В Шеки произошел взрыв в жилом доме

В Шекинском районе произошел взрыв в жилом доме.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент зафиксирован в селе Баш Зейзид. Ночью в подвале дома, принадлежащего местному жителю Ахмеду Солтанову, прогремел взрыв.

В результате происшествия никто не пострадал, однако самому строению нанесен серьезный ущерб. На место происшествия были привлечены сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). Предполагается, что причиной взрыва стала утечка газа.

По факту происшествия ведется расследование.

Поделиться:
265

Актуально

Мнение

В ожидании «второго нефтяного бума»

В мире

Самолет Azur Air подал сигнал бедствия над Китаем - на борту 238 человек

Общество

Почему клиника Loft Dent возобновила будничную деятельность на месте гибели людей?

Общество

В Грузии задержаны объявленные в международный розыск граждане Азербайджана

Общество

В дошкольных учебных учреждениях в Ханкенди, Агдаме и Ходжалы впервые начался учебный процесс - ФОТО

В Баку прошел концерт «Ашугское искусство Западного Азербайджана сегодня» - ФОТО

Почему клиника Loft Dent возобновила будничную деятельность на месте гибели людей?

В Грузии задержаны объявленные в международный розыск граждане Азербайджана

Выбор редактора

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Новости для вас

Погода на субботу: В Баку ожидается снег

В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие выставки Кэрол Фёрмен - ФОТО

Завтра в одном из поселков Баку будет отключена подача воды

«Я в аду»: Нигяр Кочарли обвинила Liv Bona Dea в жестоком обращении

Последние новости

В дошкольных учебных учреждениях в Ханкенди, Агдаме и Ходжалы впервые начался учебный процесс - ФОТО

Сегодня, 12:12

В ожидании «второго нефтяного бума»

Сегодня, 12:03

В Баку прошел концерт «Ашугское искусство Западного Азербайджана сегодня» - ФОТО

Сегодня, 12:00

Самолет Azur Air подал сигнал бедствия над Китаем - на борту 238 человек

Сегодня, 11:53

Премьер Грузии заявил, что власти предотвратили пять попыток революции

Сегодня, 11:45

В Иране частично заработал интернет

Сегодня, 11:37

Почему клиника Loft Dent возобновила будничную деятельность на месте гибели людей?

Сегодня, 11:30

МАГАТЭ хочет получить доступ к потенциальным ядерным объектам в Сирии

Сегодня, 11:20

В Грузии задержаны объявленные в международный розыск граждане Азербайджана

Сегодня, 11:07

Испания не будет участвовать в «Совете мира» по Газе

Сегодня, 11:00

До завершения приема заявок на партнерские мероприятия WUF13 осталась одна неделя

Сегодня, 10:55

В Баку мужчина скончался после укола антибиотика

Сегодня, 10:45

Невестку Виктории Бекхэм назвали монстром: Откровения звёздного стилиста - ВИДЕО

Сегодня, 10:35

В Баку 48-летний мужчина скончался перед входом на ж/д вокзал

Сегодня, 10:32

Гарегина II обвиняют в отмывании денег

Сегодня, 10:22

AQTA выявила нарушения на ряде предприятий по производству воды - ФОТО

Сегодня, 10:15

В Индонезии обнаружены тела 10 человек с разбившегося самолета

Сегодня, 10:00

Обнародована тревожная статистика аварий с участием мотоциклов и мопедов в Азербайджане - ВИДЕО

Сегодня, 09:57

СМИ: США рассматривают полный вывод войск из Сирии

Сегодня, 09:50

В Шеки произошел взрыв в жилом доме

Сегодня, 09:45
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43