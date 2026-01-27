 Скончался основоположник джиу-джитсу и каратэ в Азербайджане Мир-Али Сейидов | 1news.az | Новости
Общество

Скончался основоположник джиу-джитсу и каратэ в Азербайджане Мир-Али Сейидов

Фаига Мамедова14:50 - Сегодня
Азербайджанскую спортивную общественность постигла тяжелая утрата. После продолжительной и тяжелой болезни ушел из жизни президент Федерации джиу-джитсу Азербайджана, заслуженный тренер республики Мир-Али Сейидов.

Как сообщили 1news.az близкие мастера, легендарный наставник скончался в возрасте 69 лет.

Мир-Али Сейидов родился 20 мая 1956 года в Баку. Его путь в боевых искусствах начался в 1968 году в обществе «Динамо» с занятий самбо. С 1973 года, с момента основания Федерации дзюдо Азербайджана, он активно занимался дзюдо, а также каратэ и джиу-джитсу.

В 1979 году - с созданием Федерации каратэ Азербайджана он был избран её первым главным тренером.

В 1998 году Мир-Али Сейидов основал Федерацию джиу-джитсу Азербайджана и на протяжении многих лет возглавлял её, воспитав целую плеяду чемпионов Европы и мира.

Мир-Али Сейидов был обладателем 8-го дана по джиу-джитсу и 6-го дана по каратэ-до. Заслуженный мастер был удостоен международной спортивной премии «Оскар», а также награждён медалью имени Дзержинского и дипломом «Лучший тренер Советского Союза».

Он стал первым инструктором в республике, подготовившим сотрудников Министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности и других правоохранительных органов. Вплоть до последних лет мастер продолжал обучать как гражданских лиц, так и сотрудников силовых ведомств.

В 2017 году Мир-Али Сейидову был поставлен диагноз «рак предстательной железы», а в 2019 году развился сахарный диабет II типа, что привело к серьезным осложнениям.

С 4 декабря 2025 года находился в реанимации до 14 января 2026 года с диагнозами: сердечная и почечная недостаточность. Позже 18 января 2026 года он вновь был госпитализирован с новыми диагнозами - инсульт мозжечка в левом полушарии, сепсис и пневмония.

До своих последних дней мастер находился в реанимации: врачи боролись за его жизнь, стремясь предотвратить повторный инсульт и проводя комплексное лечение.

Стоит отметить, что в этот сложный период семья Мир-Али Сейидова столкнулась с серьезными трудностями в организации его лечения.

Ранее по просьбе его близких мы опубликовали призыв о помощи, чтобы неравнодушные люди могли поддержать известного мастера, но увы заслуженный тренер 27 января 2026 года ушел из жизни.

Светлая память о Мир-Али Сейидове - великом наставнике и человеке, посвятившем жизнь укреплению спортивной славы Родины, — навсегда сохранится в сердцах его коллег и воспитанников.

