В Баку известный детский хирург скончался в автобусе

В Баку пассажир скончался в маршрутном автобусе.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел в Ясамальском районе столицы, на проспекте Гусейна Джавида.

В автобусе, курсирующем по маршруту №53, скоропостижно скончался житель Баку Махяддин Магомед оглу Айдемиров (1957 года рождения).

Несмотря на оперативный вызов бригады скорой медицинской помощи, спасти мужчину не удалось - врачи констатировали смерть. По предварительной версии, причиной трагедии стал инфаркт.

Отметим, что покойный был врачом-хирургом. На протяжении многих лет он работал детским хирургом в Сумгайытской детской больнице.

По факту случившегося проводится расследование.