МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста - ФОТО
МИД Азербайджана в своем аккаунте в соцсети X поделился публикацией по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.
«27 января — в Международный день памяти жертв Холокоста — мы с глубоким почтением чтим память жертв одного из самых тяжких преступлений в истории человечества.
Подтверждаем нашу неизменную приверженность предотвращению геноцида и преступлений против человечества, а также противодействию религиозной и этнической ненависти и всем формам нетерпимости», - отмечается в публикации.
On 27 January – International Holocaust Remembrance Day, we solemnly commemorate the victims of one of the gravest atrocities in human history.
We reiterate our unwavering commitment to preventing genocide and crimes against humanity, and to countering religious and ethnic… pic.twitter.com/H7L4HjwhZX — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) January 27, 2026