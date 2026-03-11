Значение мира между Арменией и Азербайджаном

Авторы статьи: координаторы инициативы «Мост мира» Арег Кочинян и Фархад Мамедов. «Мост мира» — это инициатива представителей гражданского общества Армении и Азербайджана, реализуемая при поддержке правительств двух стран. Цель Инициативы - создание условия для прямого двустороннего диалога между экспертами, представителями СМИ, неправительственных и иных организаций Армении и Азербайджана. Одним из направлений деятельности «Моста мира» является подготовка совместных статей и исследований по ключевым темам двусторонней повестки.

Публикация выходит на армянском и русском языках в Армении на сайте информационного агентства Factor TV, а также на русском и азербайджанском языках в Азербайджане на сайте информационного портала 1news.az и milli.az. Английская версия данной статьи выходит на сайте журнала по трансформации конфликтов «Caucasus Editon».

В статье представлены идеи и подходы авторов. Высказанная позиция может не совпадать с позицией данной медиаплатформы.

Долгие годы армяно-азербайджанский конфликт воспринимался как пример непримиримого противостояния, вокруг которого выстраивались аргументы о якобы невозможности политического урегулирования. Вторая Карабахская война и последующая турбулентность в международных отношениях лишь усилили этот пессимизм, а международное участие в основном ограничивалось практиками конфликтного управления, не ориентированными на устойчивый мир.

Тем не менее в последние годы стороны в двустороннем формате смогли выйти за рамки прежней логики. Встреча лидеров Армении и Азербайджана в Абу-Даби 10 июля 2025 года и последующий трехсторонний саммит в Вашингтоне 8 августа 2025 года, принятая Совместная Декларация стали важными вехами в формировании реальной мирной повестки. Эти шаги показали, что даже в условиях глобальной нестабильности возможны прагматичные договоренности и совместные действия, которые еще недавно казались недостижимыми, и что процесс нормализации может опираться прежде всего на политическую волю самих Баку и Еревана.

Наследие конфликта

Помимо международного сообщества и экспертов, десятилетия конфликта с различными травмирующими наслоениями, отсылками к истории, тяжелыми потерями и перемещением сотен тысяч людей с каждой из сторон укрепляли скепсис в обществах Армении и Азербайджана, создав устойчивые стереотипы восприятия по отношению друг к другу. Это восприятие проникло также в сознание политиков, экспертов, историков и деятелей культуры двух стран. Исходя из этого можно постулировать реалистичную установку: урегулирование самого конфликта возможно посредством принятия согласованных документов, подписания соглашений и взятия на себя взаимных обязательств на политическом уровне – уровне двух государств. Однако этническое примирение требует времени, постоянного наполнения содержанием мирной повестки и последовательных шагов навстречу друг другу.

Мир между Арменией и Азербайджаном означает отход от сформированной в период конфликта идентичности, где каждая из сторон приложила огромные усилия к дегуманизации друг друга. Эта дегуманизация и представление о конфликте как чем-то имманентном и единственном проявлении исторических отношений между двумя народами приводили к тому, что игнорировался тот общий пласт культуры, который существует и сохранился у армян и азербайджанцев, отражая многовековое близкое соседство друг с другом и неизбежные взаимовлияния. Все это также стало интерпретироваться в конфликтном ключе, как наследие одной стороны, “захваченное” другой. Отражением этой же идентичности является хроническое недоверие к другой стороне и вера в то, что именно другая сторона не готова идти на мир.

В гуманитарной и исторической плоскости мир между Арменией и Азербайджаном предполагает завершение самого кровавого регионального конфликта, который имеет также сложную предысторию и проявления с начала XX века. За этот период жертвами конфликта стали сотни тысяч армян и азербайджанцев, были разрушены многие города и села, перемещено огромное количество людей. Результатом стала концентрация народов в титульных национальных государствах – армян в Армении и азербайджанцев в Азербайджане, странах, унаследовавших свои границы от советских республик. Признание территориальной целостности друг друга в границах советских республик и разделение по национальным государствам, положившее конец тяжелого и кровавого конфликта, является вынужденной, но единственно работающей мерой, отсылая к аналогичным примерам конфликтов, где существуют также множество компонентов, их обусловивших: этническая, религиозная, историческая, имперский контекст и геополитические столкновения.

Армяно-азербайджанский конфликт сформулировал своеобразную ментальную географию региона․ Где Азербайджану, чтобы попасть в свой эксклав - Нахчыванскую автономию Азербайджана, оказалось ездить “короче”, преодолевая сотни километров по территории Ирана, чем 42 км через Армению; а чтобы попасть из Еревана в расположенный в 50 километрах турецкий Игдыр нужно преодолеть как минимум 480 километров по территории Грузии и Турции. Закрытые границы не только между Арменией и Азербайджаном, но и между Арменией и Турцией также являются аномальным наследием этого конфликта, сформировав дифференцированное восприятие ментальной географии с реальной.

Региональный периметр

Помимо географии, армяно-азербайджанский конфликт оформил опции геополитического содержания Южного Кавказа, в рамках которых складывались союзы с внешними акторами. Это привело к фрагментации региона, выстраиванию противоборствующих осей и укреплению конфронтационной спирали. Конфликт обеспечивал сохранение российского доминирования в регионе, ее военного присутствия на территории Армении и усиление зависимости Армении от России не только в военном, но также в политическом и экономическом отношениях. Этот же фактор тесных армяно-российских отношений создавал напряжение еще и в отношениях Армении с Грузией. В вопросе международных коммуникаций наличие Армении, зависимой от России к югу от Грузии, почти гарантировало уязвимость любых международных коммуникаций, проходящих по территории последней и способных служить мостом для связи богатой энергоресурсами Центральной Азии с Европой. Страны региона выстраивали свои транспортно-логистические коммуникации по одному единственному маршруту и были лишены альтернатив.

Тем самым, конфликт между Арменией и Азербайджаном проявился в гуманитарном, историческом, экономическом и геополитическом плоскостях, значительно повлияв на условия жизни в Армении и Азербайджане, на весь регион и отношения региональных стран друг с другом и за пределами региона.

От взаимодействия к сотрудничеству

Мир между Азербайджаном и Арменией, армяно-турецкая нормализация и открытие коммуникаций меняют настройки и облик региона, способствуют, с одной стороны, уменьшению внешнего влияния на регион, а с другой стороны, повышают субъектность и суверенитет стран региона.

В экономическом отношении конфликт между Арменией и Азербайджаном создал целый ряд проблем: обе страны за годы конфликта вышли в мировые лидеры по расходам на оборону по отношению к ВВП, а после эскалаций тратили огромные средства на восстановление поврежденной инфраструктуры и обустройство перемещенного населения.

Для приграничных регионов двух стран разрыв привычных отношений с другой стороной – будь то трансграничная торговля, использование водных ресурсов и пр. также стали причиной значительного ухудшения экономического положения и уязвимости в этих регионах, не говоря об эскалациях, которые значительно ухудшали качество жизни и являлись также важной причиной сокращения населения приграничных сел. Именно наиболее пострадавшие регионы от конфликта в этом контексте (Тавуш в Армении или -эксклав Азербайджана – Нахчыванская Автономная республика) являются первыми выгодоприобретателями мира.

На макроэкономическом уровне мир между Арменией и Азербайджаном означает возможность развития двусторонних и многосторонних экономических связей, альтернативные опции - более быстрый, дешевый транзит товаров по территории двух стран. Первые шаги в этом направлении уже продемонстрировали выгоду мира: уже третья закупленная партия бензина из Азербайджана и актуальность темы об обратных поставках продукции из Армении показывают, что бизнес заинтересован в таком сотрудничестве и после окончательного и формального закрепления мира этот процесс только наберет обороты. Азербайджан как напрямую, так и косвенно (исполняя транзитную функцию из Центральной Азии) может стать важным источником закупок углеводородов для армянской стороны, что, в свою очередь, может способствовать диверсификации рынка Армении и привести к снижению стоимости цен на газ или нефтепродукты для конечного потребителя. Армения является географически наиболее коротким путем для связи между Азербайджаном и Нахчываном, также как между Азербайджаном и Турцией.

Именно поэтому с экономическим треком тесно связан вопрос о региональных коммуникациях в виде железных и автомобильных дорог, также как газо-/нефтепроводов, линий электропередач, оптоволоконных кабелей и пр. коммуникаций. Важным компонентом этого трека является TRIPP – дорога из основной части Азербайджана в НАР по территории Сюникской области Армении, которая, благодаря вовлечению США может стать важным компонентом евразийской коммуникационной линии, связывающей Центральную Азию и Китай через Южный Кавказ с Турцией, Ближним Востоком и Европой.

Важно отметить, что достижение мира между Арменией и Азербайджаном способно создать благоприятные условия и для нормализации армяно-турецких отношений, включая возможное открытие границ. Это, в свою очередь, может открыть для всего региона новые экономические и коммуникационные возможности - более удобные, быстрые и безопасные по сравнению с существующими сегодня маршрутами. Армяно-турецкая нормализация также станет крупнейшим региональным символическим актом, завершая один из наиболее долгих и тяжелых конфликтов в новейшей истории. Она же предоставит новые возможности для развития Армении, позволяя также Турции, благодаря этому шагу, улучшить свои отношения с западными странами и получить новые возможности для более надежной и устойчивой связи с Центральной Азией и бассейном Индийского океана в результате разблокировки региональных коммуникаций.

Вместо заключения

Мир и безопасность в регионе предполагают, что помимо роста возможностей Армении и Азербайджана, международные коммуникации, пересекающие регион станут более надежными, позволяя связать не только страны региона, но также и Центральную Азию с второй в мире по величине экономикой – рынком ЕС, который нуждается в надежных поставках энергоресурсов, различного сырья и пр.

В геополитическом плане мир между Арменией и Азербайджаном будет означать трансформацию региональной архитектуры безопасности и взаимодействия. Для обеих стран это предполагает пересмотр устоявшихся представлений, сформированных в условиях длительного внешнего влияния и конфликтного наследия, будь то о региональной безопасности, роли внешних акторов или возможности устойчивого сосуществования государств и обществ Южного Кавказа.

Для Армении мир с Азербайджаном и нормализация отношений с Турцией могут привести к снижению значения военно-политических инструментов внешнего присутствия в регионе и к постепенному переходу от логики сдерживания к механизмам взаимного доверия, экономического взаимодействия, инфраструктурной связности и региональной ответственности за безопасность. В этом контексте возможна трансформация форм и масштаба внешнего военного присутствия в зависимости от новых договоренностей. Это также может привести к повышению уровня региональной стабильности и глубины экономической и транспортной интеграции Армении с соседними странами.

В отношении Азербайджана мирная повестка сопровождается началом очередного исторического периода с качественно новыми возможностями для восстановления и развития. Наряду с этим, мирная повестка создает условия для Баку поднимать уровень интеграции в организациях, участником которых является Азербайджан.

Мирная повестка Азербайджана и Армении стремится к достижению целей в соответствии с логикой «win-win strategy», где каждая сторона получает дивиденды и дополнительные возможности. Никто не отменяет и препятствия, которые есть и будут на пути к миру. Данные препятствия имеют объективные и субъективные причины. Для преодоления данных препятствий и противодействию внешнему влиянию нужны политическая воля правительств, расширение и углубление взаимодействия и сотрудничества, постоянный диалог, терпение, выдержка и поддержка обществ. На сегодня по всему периметру взаимодействия создаются форматы, в рамках которых происходит глубокая и прагматичная дискуссия о планируемых шагах, оценка рисков и возможностей. В данной дискуссии принимают участие и представители гражданского общества, внося свой вклад в мирную повестку и предлагая различные модели и образы будущего для наших стран и региона.

Арег Кочинян – координатор инициативы «Мост Мира» (Армения), президент аналитического центра «Армянский Совет»

Фархад Мамедов – координатор инициативы «Мост Мира» (Азербайджан), директор Центра исследований Южного Кавказа