В Баку ликвидирован объект незаконного строительства - ВИДЕО

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана осуществило снос очередной незаконной постройки в Баку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на информацию ведомства, Исполнительной властью Хазарского района был выявлен факт проведения незаконных строительных работ физическим лицом - Йолдашевым Эмилем Эйнулла оглы - на территории поселка Бина.

Для принятия соответствующих мер информация была направлена в министерство. На основании обращения Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве МЧС при участии представителей Государственного комитета по градостроительству и архитектуре и Исполнительной власти Хазарского района провело мероприятия, в ходе которых незаконно установленные металлоконструкции были демонтированы.