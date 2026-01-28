Закон есть, а механизма нет? Почему трактовку правил такси переложили на экспертов

Новые правила регулирования деятельности такси вызвали широкий резонанс среди общественности и самих водителей.

В связи с распространением различного рода новостей об этом в социальных сетях развернулись бурные дискуссии вокруг утверждений о том, что таксисты теперь ограничены в перемещениях: якобы работать можно только на той территории, на которую выданы пропускная карта и знак отличия.

В профильных группах среди водителей различных агрегаторов наблюдаются панические настроения.

Таксисты пытаются разобраться, какие изменения их ждут в ближайшем будущем. Главным предметом дискуссий стал вопрос территориальных ограничений: водители массово жалуются на невозможность принять заказ на обратный путь из Сумгайыта в Баку, не понимая причин и законности таких блокировок.

Данная тема действительно порождает множество вопросов, требующих детального разъяснения. Прежде всего, как на практике будет регулироваться вопрос территориальных границ, указанных в пропускной карте? Означает ли это, что водитель, доставивший пассажира из Баку в Сумгайыт, будет вынужден возвращаться обратно «пустым»?

Редакция 1news.az решила выяснить, насколько опасения водителей соответствуют действительности и что на самом деле стоит за новыми ограничениями.

Пытаясь получить детальные разъяснения, мы обратились в Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

В качестве ответа ведомство предоставило выдержку из законодательства, которая уже была доступна в открытых источниках:

«Согласно статье 20.2 Закона Азербайджанской Республики «Об автомобильном транспорте», пассажирские перевозки легковыми автомобилями такси осуществляются по нерегулярным маршрутам на основании заказа любого лица в пределах территориальных границ, определенных в пропускной карте. В то же время, согласно пункту 322.0.13 Кодекса об административных проступках, за осуществление пассажирских перевозок легковым такси за пределами территориальных границ, установленных пропускной картой, предусмотрен штраф в размере 50 манатов».

Несмотря на наш запрос о детальном разъяснении механизмов контроля для читателей, в Агентстве посоветовали за дополнительными нюансами обращаться к экспертам и компаниям-операторам. Подобная позиция ведомства вызывает вопросы: почему трактовкой государственных законов должны заниматься частные компании, и как само Агентство планирует штрафовать водителей, если механизмы реализации правил до сих пор не детализированы?

Не менее важно и то, как экономическая невыгодность таких поездок скажется на качестве предоставляемых услуг и не приведет ли применение штрафных санкций к неизбежному росту тарифов на пассажирские перевозки.

Следуя рекомендации госслужбы и чтобы получить детальное разьяснение на эти вопросы мы обратились за комментариями к крупнейшим такси-сервисам, работающим в стране.

В компании Bolt в ответ на наш запрос пообещали в ближайшее время предоставить ответ.

А в компании Yango официально заявили, что на данный момент не могут предоставить какой-либо комментарий по данному поводу.

Мы также обратились к транспортному эксперту Рауфу Агамирзоеву.

По его словам, закон существует еще с 2023 года, но актуальным он стал именно сегодня из-за внедрения новых систем контроля.

«Как известно, в Баку используется инструмент под названием «цифровой двойник», куда поступают различные данные и где определяются транспортные потоки. Ежедневно в столицу с разных направлений въезжает 300 тысяч автомобилей, что напрямую влияет на мобильность дорожной сети. В связи с этим реализуется комплекс мер по созданию альтернатив: выделенные полосы для автобусов, дорожки для микромобильности, а также утвержденная Госпрограмма по расширению метро, железных дорог и возвращению трамвая», - отметил Р. Агамирзоев.

Эксперт подчеркнул, что с 1 января текущего года в Баку введена квота на количество такси - 25 тысяч автомобилей. Это радикально меняет правила игры для водителей из регионов.

«Те, кто получил разрешение на работу в Баку, будут работать здесь, а те, кто получил их в Сумгайыте - в Сумгайыте. Если водитель осуществляет перевозку из одного города в другой, то на обратном пути он уже не сможет брать пассажиров. Это шаг, направленный на регулирование отрасли и стимулирование использования общественного транспорта», - добавил эксперт.

Также Рауф Агамирзоев указал на серьезные риски для агрегаторов: в случае принятия операторами заказов, нарушающих территориальные границы, их лицензии могут быть аннулированы.

Подводя итог...

Таким образом, на текущий момент государственные органы ограничиваются ссылками на экспертные оценки, не предоставляя при этом чётких и официальных разъяснений. Компании, по-видимому, находятся в аналогичном положении: как и обычные граждане, они не получили исчерпывающей информации по данному вопросу и потому вынуждены занимать выжидательную позицию и хранить молчание.

В результате сложившейся неопределённости водителям остаётся лишь строить догадки о том, каким образом система штрафов будет функционировать на практике, какие механизмы контроля будут применяться и как новые правила скажутся на повседневной эксплуатации транспортных средств.