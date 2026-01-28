Трамваи возвращаются в Баку

Ведутся работы по проектированию трамвайной линии от Мехдиабада до станции метро «28 Мая».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, об этом заявил председатель Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA) Анар Рзаев в ходе круглого стола, посвященного итогам реализации «Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025–2030 годы».

Он сообщил, что уже проведены определенные работы по восстановлению трамвайного сообщения:

«Уже готово предварительное технико-экономическое обоснование (ТЭО) внедрения трамвайной линии от поселка Мехдиабад до станции метро «28 Мая», в настоящее время ведутся проектные работы. С учетом пролегания трамвайных путей, также согласована форма поперечного сечения дороги на участке маршрута, проходящем через территорию «Sea Breeze».