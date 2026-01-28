На «Энфилде» стартовал матч «Ливерпуль»-«Карабах» - ПРЯМОЙ ЭФИР

На стадионе "Энфилд" стартовал матч VIII тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль»-«Карабах».

Команды вышли на поле следущим стартовым составом:

"Ливерпуль": Алиссон Бекер, Джереми Фримпонг, Райан Гравенберх, Вирджил Ван Дейк (к), Робертсон, Флориан Вирц, Алексис Макаллистер, Доминик Собослаи, Мохаммед Салах, Його Экитике, Коди Гакпо

"Карабах": Матеуш Кохальски, Матеус Силва, Марко Янкович, Абдуллах Зубир (к), Джони Монтьель, Бахлул Мустафазаде, Леандро Андраде, Камило Дуран, Педро Бикальо, Эльвин Джафаргулиев, Кевин Медина.

23:20

Стали известны стартовые составы английского "Ливерпуля" и азербайджанского "Карабаха" в предстоящем матче VIII тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, команды выйдут на поле в следующих составах:

"Ливерпуль": Алиссон Бекер, Джереми Фримпонг, Райан Гравенберх, Вирджил Ван Дейк (к), Робертсон, Флориан Вирц, Алексис Макаллистер, Доминик Собослаи, Мохаммед Салах, Його Экитике, Коди Гакпо

"Карабах": Матеуш Кохальски, Матеус Силва, Марко Янкович, Абдуллах Зубир (к), Джони Монтьель, Бахлул Мустафазаде, Леандро Андраде, Камило Дуран, Педро Бикальо, Эльвин Джафаргулиев, Кевин Медина.

Отметим, что матч VIII тура Лиги чемпионов УЕФА "Ливерпуль" – "Карабах" начнется сегодня на "Энфилде" в 00:00 по бакинскому времени.