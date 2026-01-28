 Скончавшийся в отеле в центре Баку мужчина оказался главой диаспоры | 1news.az | Новости
Скончавшийся в отеле в центре Баку мужчина оказался главой диаспоры

First News Media22:40 - 28 / 01 / 2026
Установлена личность мужчины, скончавшегося вчера вечером в отеле на улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе Баку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на «Qafqazinfo», это руководитель азербайджанской диаспоры Краснодарского края России, а также глава Национально-культурной автономии азербайджанцев Сочи Джамиль Алиев (1968 г.р.).

Как мы сообщали ранее, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Отмечается, что Джамиль Алиев принимал участие во II, III, IV и V Съездах азербайджанцев мира. За активную общественную деятельность он был награждён государственными наградами руководством Краснодарского края, а в 2022 году удостоен медали «За заслуги в диаспорской деятельности».

Члены семьи сообщили, что покойный также являлся членом Краснодарской краевой коллегии адвокатов. По их словам, в последнее время он часто приезжал в Азербайджан по рабочим вопросам.

По данному факту в Сабайльской районной прокуратуре проводится расследование.

1090

