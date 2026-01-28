 В Азербайджане могут ввести налоговые льготы в связи с WUF13 | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

В Азербайджане могут ввести налоговые льготы в связи с WUF13

First News Media16:32 - Сегодня
В Азербайджане могут ввести налоговые льготы в связи с WUF13

В связи с проведением в Азербайджане 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) предусматриваются налоговые льготы.

Как сообщает Report, это отражено в предложенных изменениях в Налоговый кодекс, вынесенных на обсуждение на сегодняшнем онлайн-заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

Согласно соответствующему законопроекту, в связи с необходимостью организации WUF13 на высоком уровне, считается целесообразным применение ряда налоговых освобождений для нерезидентов в связи с этим мероприятием.

К ним относятся:

* доходы, полученные нерезидентами-физическими лицами, привлеченными к предоставлению товаров, выполнению работ и оказанию услуг в рамках WUF13 (освобождение от подоходного налога);

* доходы от роялти, выплачиваемые нерезиденту-юридическому лицу на основании договора за использование авторских прав на нематериальные активы или предоставление прав на использование (освобождение от налога на прибыль);

* доходы, полученные нерезидентами-юридическими лицами от выполнения работ и оказания услуг (освобождение от налога на прибыль);

* выполнение работ и оказание услуг нерезидентами на основании договора, а также импорт товаров на основании соответствующих подтверждающих документов (освобождение от НДС).

Все налоговые льготы и освобождения будут применяться на основании соответствующих подтверждающих документов и сроком на один год (с 1 сентября 2025 года на 1 год).

Поделиться:
467

Актуально

Мнение

От угрозы к спасению: как Азербайджан будет восстанавливать Бакинскую бухту

Политика

Главы МИД Азербайджана и Китая встретились в Пекине - ОБНОВЛЕНО

Общество

В Азербайджане могут ввести налоговые льготы в связи с WUF13

Общество

Еще 20 семьям вручены ключи от домов в селе Хоровлу Джебраильского района - ФОТО - ...

Общество

900-летие Хагани Ширвани будет отмечено на государственном уровне

Закон есть, а механизма нет? Почему трактовку правил такси переложили на экспертов

В этот день в Баку будет дождливо

Задержаны лица, ломавшие камеры в обворовываемых ими домах, чтобы избежать разоблачения - ВИДЕО

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Какой завтра будет погода для метеочувствительных людей?

Стало известно, где и когда пройдет аукцион по имуществу Муслимова и Гаджиева

Госкомитет: Ночевавшие на улице в Товузе мать с 11-летним ребенком госпитализированы

Какие работы ведутся в клинике Loft Dent, где погибли люди? - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

900-летие Хагани Ширвани будет отмечено на государственном уровне

Сегодня, 19:14

Азербайджан обсудил с ЕК приоритеты энергопартнерства

Сегодня, 19:00

Утверждено Соглашение о сотрудничестве между МВД Азербайджана и Грузии

Сегодня, 18:50

Постпредство Ирана при ООН: Тегеран открыт к диалогу с Вашингтоном

Сегодня, 18:35

The Guardian: «Требовательный и успешный тренер - «Ливерпуль» против азербайджанского «Алекса Фергюсона» - ФОТО

Сегодня, 18:22

Кремль подтвердил дату очередного раунда переговоров по урегулированию в Украине

Сегодня, 18:11

Главы МИД Азербайджана и Китая встретились в Пекине - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:00

Закон есть, а механизма нет? Почему трактовку правил такси переложили на экспертов

Сегодня, 17:46

Панда-дипломатия: что стоит за возвращением панд из Японии? - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 17:37

Глава МИД Армении ожидает усиления гибридных атак в преддверии выборов

Сегодня, 17:35

МИД Армении: Мирное соглашение с Баку может быть подписано уже в ближайшие месяцы

Сегодня, 17:23

Мирзоян назвал тему преследования священнослужителей в Армении «сплетнями»

Сегодня, 17:18

Правительство Словакии отклонило приглашение вступить в Совет мира

Сегодня, 17:10

В этот день в Баку будет дождливо

Сегодня, 17:02

Ушаков: Россия готова гарантировать Зеленскому в Москве безопасность

Сегодня, 16:55

Замглавком армии Ирана: страна готова отстоять территориальную целостность

Сегодня, 16:53

Задержаны лица, ломавшие камеры в обворовываемых ими домах, чтобы избежать разоблачения - ВИДЕО

Сегодня, 16:50

Председатель Милли Меджлиса прибыла с визитом в Оман - ФОТО

Сегодня, 16:47

Трамп предупредил Иран о возможных ударах

Сегодня, 16:37

В Азербайджане могут ввести налоговые льготы в связи с WUF13

Сегодня, 16:32
Все новости
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Бывало ли у вас такое, что, смотря старые азербайджанские фильмы или программы, посвящённые нашим выдающимся личностям, вы вдруг оказывались в23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00