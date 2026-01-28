Штрафы за незаконный вывоз объектов национального культурного наследия из Азербайджана увеличены в 2 раза

Штрафы за незаконный вывоз с территории Азербайджана объектов национального культурного наследия, включённых в перечень охраняемых культурных ценностей, увеличены в два раза.

Это отражено в изменениях в Кодекс об административных правонарушениях, указ о применении которых подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно закону, за незаконный вывоз с территории Азербайджанской Республики объектов национального культурного наследия, включённых в охранный список культурных ценностей, устанавливаются следующие штрафы: для физических лиц — в размере 3 000 манатов, для должностных лиц — 6 000 манатов, для юридических лиц — 20 000 манатов.

За перемещение культурных ценностей, включённых в охранный список, в другое место без согласования с органом (учреждением), определённым соответствующим органом исполнительной власти, а также за проведение строительных, монтажных, реставрационных, реконструкционных, консервационных работ или мероприятий по благоустройству, нарушающих их неприкосновенность либо создающих для них угрозу, устанавливаются штрафы: для физических лиц — 3 000 манатов, для должностных лиц — 6 000 манатов, для юридических лиц — 20 000 манатов.

До настоящего времени, согласно действующему Кодексу, за незаконный вывоз с территории Азербайджанской Республики объектов национального культурного наследия, включённых в охранный список культурных ценностей, применялись следующие штрафы: для физических лиц — 1 500 манатов, для должностных лиц — 3 000 манатов, для юридических лиц — 10 000 манатов.

За снос, уничтожение, разделение, перестройку, перемещение в другое место или изменение внешнего облика культурных ценностей, в отношении которых применена степень охраны, без согласования с органом (учреждением), определённым соответствующим органом исполнительной власти, применялись штрафы: для физических лиц — 1 500 манатов, для должностных лиц — 3 000 манатов, для юридических лиц — 10 000 манатов.

Закон вступает в силу с 1 февраля 2026 года.

Источник: АПА