 Обсуждены экономические взаимоотношения между Азербайджаном и Пакистаном
Экономика

Обсуждены экономические взаимоотношения между Азербайджаном и Пакистаном

First News Media20:10 - Сегодня
Обсуждены экономические взаимоотношения между Азербайджаном и Пакистаном

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар в ходе телефонного разговора обсудили укрепление экономического сотрудничества.

Об этом сообщил МИД Пакистана в соцсети Х.

"Стороны обсудили укрепление экономического сотрудничества, торговых и инвестиционных связей между Пакистаном и Азербайджаном, и договорились поддерживать тесный контакт", - говорится в сообщении.

196

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО
