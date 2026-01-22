Погода на пятницу: В Баку ожидается до +8 °C

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 23 января.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от -2 °C до +1 °C, днём - от +4 °C до +8 °C. Атмосферное давление понизится с 761 мм рт. ст. до 758 мм рт. ст. Относительная влажность ночью - 75–80 %, днём - 65–70 %.

Ночью и утром на некоторых пригородных участках возможна гололедица.

В районах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков, однако днём в некоторых горных районах ожидаются кратковременные осадки и снег. Местами возможен туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1 °C до -6 °C, днём - +5–9 °C; в горах ночью –7…–12 °C, в высокогорных районах –12…–16 °C, днём - от 0 °C до -5 °C.

Ночью и утром на некоторых горных и предгорных участках дороги будут покрыты льдом.