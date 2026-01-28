Обсуждено развитие сотрудничества со Всемирным нефтяным советом

Состоялась встреча между министром энергетики Парвизом Шахбазовым и президентом Всемирного нефтяного совета (WPC Energy) Педро Мирасом.

Как сообщили в министерстве, на встрече обсуждались актуальные вопросы глобальной энергетической повестки, региональные энергетические проекты и вопросы развития сотрудничества Азербайджана с организацией.

Министр Парвиз Шахбазов отметил, что, несмотря на то, что Азербайджан является страной, традиционно добывающей и экспортирующей нефть и газ, он также добился значительных успехов в направлении энергетического перехода. В последние годы в энергетическом секторе были проведены широкомасштабные реформы, приняты многочисленные нормативно-правовые акты, начато развитие возобновляемых источников энергии. Отмечалось, что Азербайджан поставил цель довести долю возобновляемых источников в установленной мощности энергии до 30 процентов к 2030 году. Однако в настоящее время планируется достичь показателя в 33,7 процента уже к 2027 году. Это свидетельствует о серьезном прогрессе страны в области энергоперехода, и данный курс планируется продолжать и в будущем.

На встрече также было уделено внимание энергетическим проектам регионального и международного значения. Энергетические соединения, охватывающие Центральную Азию, Турцию и Европу, были оценены в рамках единой концепции. Было заявлено, что эти проекты еще больше сближают страны с точки зрения объединения энергосистем и вносят вклад в региональную энергетическую безопасность. Отмечалось, что данные проекты имеют важное значение для развития энергетической и цифровой инфраструктуры, а также дата-центров.

Президент Всемирного нефтяного совета Педро Мирас особо подчеркнул роль Азербайджана как ключевого энергетического коридора между Азией и Европой, отметив, что страна является образцовой моделью, способствующей диалогу между различными взглядами на энергетику.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями об участии в Конгрессе WPC Energy, который пройдет в этом году в Эр-Рияде, а также перспективах сотрудничества с организацией.

Источник: АЗЕРТАДЖ