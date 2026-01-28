От угрозы к спасению: как Азербайджан будет восстанавливать Бакинскую бухту

Десятилетиями Каспийское море и прибрежная зона Баку накапливали экологический ущерб.

Сегодня его последствия превратились еще и в социально-градостроительную проблему, затрагивающую экологическую безопасность, качество городской среды и панораму столицы.

В этой связи вопрос восстановления Бакинской бухты переходит из разряда отложенных задач в категорию безальтернативных решений, требующих немедленных действий. Очистка прибрежной зоны и восстановление Бакинской бухты также напрямую затрагивают качество городской среды и формирования современного облика столицы, что полностью соответствует повестке Президента Ильхама Алиева, объявившего 2026 год в Азербайджане «Годом градостроительства и архитектуры».

На этом фоне вопрос экологической реабилитации Каспия и Бакинской бухты получил практическое институциональное продолжение. 27 января в Кабинете министров под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось заседание, посвященное вопросам реализации Комплексного плана мероприятий на 2025–2030 годы, направленного на повторную ликвидацию и изоляцию аварийных и непригодных для эксплуатации гидротехнических сооружений в Каспийском море, а также на улучшение экологического состояния Бакинской бухты.

Речь идет о масштабной и многолетней программе, охватывающей демонтаж аварийных платформ, эстакад, причальных мостов, ликвидированных и законсервированных нефтяных скважин, подъем затонувших и полузатонувших судов, а также проведение комплексных реабилитационных работ в прибрежной зоне.

На грани: проблемы видимые и скрытые

Премьер-министр Али Асадов отметил, что на нефтегазовых месторождениях Каспийского моря в азербайджанском секторе вследствие износа, коррозии и воздействия гидрометеорологических факторов аварийное состояние приобрели унаследованные с советского периода гидротехнические сооружения различного назначения, ликвидированные и законсервированные нефтяные скважины, эстакады, причальные мосты и платформы.

Возникшие в результате этого проблемы негативно отражаются на экологическом состоянии моря. В то же время в результате длительного антропогенного воздействия в Бакинской бухте, на Приморского бульваре существенно углубился уровень загрязнения, что обусловило острую необходимость принятия мер по улучшению ее экологического состояния.

Фото: Caliber

Стоит отметить, что сегодняшнее состояние Бакинской бухты наглядно отражает масштабы накопленного экологического ущерба. В результате десятилетий интенсивного антропогенного воздействия уровень загрязнения здесь достиг критических значений. Отступление морской воды обнажило металлические конструкции и загрязненные нефтью участки, сделав проблему не только экологической, но и визуально очевидной для жителей и гостей столицы.

Подводные участки бухты, вероятно, тоже содержат аварийные конструкции и загрязнения, последствия которых пока остаются невидимыми, но которые продолжают представлять скрытую угрозу для морской среды.

Почему нужно действовать уже сейчас

Затягивание с решением подобных проблем несет сразу несколько угроз:

- Риски экологические - дальнейшая деградация морской среды и прибрежных экосистем грозит сокращением биоразнообразия и ухудшению качества воды, что отразится на всей прибрежной экосистеме. Без своевременной очистки и демонтажа аварийных объектов ущерб будет только нарастать.

- Риски экономические - затягивание мер приведет к росту затрат на ликвидацию последствий в будущем. Чем дольше объекты остаются аварийными, тем дороже и сложнее их демонтаж и восстановление прибрежной зоны.

- Риски градостроительные и имиджевые - Ухудшение облика Бакинской бухты как любимого бакинцами и привлекательного для туристов пространства ограничивает возможности для безопасного и комфортного использования набережной.

Эти угрозы подчеркивают необходимость перехода к реализации конкретных и системных шагов по восстановлению прибрежной зоны и минимизации рисков.

Конкретные меры

Понимая эти риски, правительство определило конкретные шаги по восстановлению прибрежной зоны. По итогам обсуждений в Кабинете министров, соответствующим государственным органам даны поручения по проведению мониторинга в Каспийском море с последующей разработкой интерактивной картографической схемы. Одновременно определяется приоритетность объемов работ, изучается международный опыт и планируется реализация мероприятий на основе принципов государственно-частного партнерства.

Особое внимание будет уделено демонтажу аварийных и непригодных для эксплуатации гидротехнических сооружений и скважин, подъему затонувших и полузатонувших судов, а также оценке воздействия реализуемых мер на состояние прибрежной морской среды.

Для очистки Бакинской бухты (Приморского бульвара) и улучшения ее экологического состояния поручено подготовить План мероприятий, предусматривающий неотложные работы по удалению с территории обнажившихся в прибрежной зоне металлических конструкций вследствие отступления морской воды, предотвращению сброса сточных вод в акваторию, очистке поверхности воды от нефтяных пятен и различных отходов, а также прилегающих земель, загрязненных нефтью.

Международный опыт: стандарт для прибрежных государств

Мировая практика показывает, что очистка и восстановление морских акваторий - это неизбежный этап развития нефтегазовых регионов. Аналогичные программы в разные годы реализовывали разные страны:

Норвегия - при демонтаже устаревших платформ в Северном море особое внимание уделялось безопасному удалению конструкций и минимизации воздействия на морскую флору и фауну. В результате удалось практически полностью ликвидировать риски загрязнения и восстановить подводные экосистемы.

Великобритания - в рамках вывода из эксплуатации старой офшорной инфраструктуры применялись стандартизированные методы демонтажа и переработки материалов, что позволило существенно сократить долгосрочные экологические риски и оптимизировать расходы.

США - при очистке Мексиканского залива и восстановлении прибрежных зон акцент делался на очистку воды от нефтяных загрязнений и восстановление прибрежных экосистем, включая посадку растений и восстановление флоры. Результаты показали значительное снижение загрязнения и улучшение состояния прибрежных территорий.

Применение подобных подходов позволяет не только минимизировать экологический ущерб, но и формировать стандарты безопасного и устойчивого использования морских ресурсов, которые могут быть адаптированы к особенностям азербайджанского сектора Каспийского моря.

Комплексная стратегия

Одним из важных элементов успешной реализации мер является сочетание строгого государственного контроля, современных технологий и механизмов государственно-частного партнерства. Такой подход позволяет ускорить процессы, снизить нагрузку на бюджет и одновременно повысить эффективность работ, обеспечивая комплексное решение экологических, технических и градостроительных задач.

Благодаря этому сокращаются риски ошибок, минимизируется негативное воздействие на морскую среду и создаются условия для устойчивого восстановления прибрежной зоны.

Море, город и будущее

Включение вопроса очистки Бакинской бухты в число краткосрочных приоритетов правительства и поручение о подготовке отдельного Плана мероприятий отражает понимание того, что экологическое восстановление напрямую связано с качеством городской среды. Удаление металлических конструкций, предотвращение сброса сточных вод, очистка поверхности воды от нефтяных пятен и отходов способны кардинально изменить состояние прибрежной зоны.

В долгосрочной перспективе реализация комплексного плана позволит:

- улучшить экологическое состояние Каспийского моря

- снизить техногенные риски

- вернуть Бакинской бухте статус экологически безопасного и эстетически еще более привлекательного пространства

Таким образом, речь идет не просто о ликвидации последствий прошлого, а о формировании устойчивой модели взаимодействия с морской средой, отвечающей современным экологическим стандартам и стратегическим интересам Азербайджана. И с этой призмы восстановление Бакинской бухты - это шаг к чистой и безопасной столице, где город и море существуют в естественной гармонии.