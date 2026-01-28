 «Он признал вину и извинился, я согласилась на прекращение дела» - визажист о ситуации после обвинений в адрес сына генерала - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Общество

«Он признал вину и извинился, я согласилась на прекращение дела» - визажист о ситуации после обвинений в адрес сына генерала - ВИДЕО

First News Media21:24 - 28 / 01 / 2026
«Он признал вину и извинился, я согласилась на прекращение дела» - визажист о ситуации после обвинений в адрес сына генерала - ВИДЕО

Визажист Нармин Худавердиева поделилась событиями, которые произошли после ее заявления об угрозах со стороны бывшего возлюбленного - Рустама Оруджева, сына бывшего заместителя начальника Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу генерал-майора Новрузали Оруджева.

По словам Н.Худавердиевой, вчера она была приглашена в Наримановское районное отделение полиции, где ей сообщили, что несмотря на то, что Р.Оруджев полностью отрицал свою вину в социальных сетях, в полиции он признал свою свою вину по указанным Н.Худавердиевой эпизодам в письменной форме. "После того, как он сказал, что раскаивается в своих поступках и в будущем подобное не повториться, а также принес извинения передо мной и моей матерью, я забрала свое заявление из полиции", - сообщила визажист.

Отметим, что ранее заявляла о том, что после расставания с Р.Оруджевым, она стала подвергаться преследованиям и угрозам с его стороны – визажист отмечает, что бывший парень повредил ее автомобиль и всячески пытается разрушить ее новые отношения.

Сам Рустам Оруджев назвал обвинение Н.Худавердиевой ложью и клеветой – подробно на эту тему он высказался в прямом эфире в социальной сети TikTok.

В эфире он отметил, что с ним немало происходило по жизни и половина общества знает его с плохой стороны (Р.Оруджев сбил насмерть пешехода – прим.ред.): «Именно так я остался в памяти у многих, но хочу внести ясность... Если бы я делал все, о чем пишут, то был бы уже задержан, так как в нашей стране действуют законы».

Р.Оруджев отмечает, что совершая тот или ино поступок следует знать и понимать какую он повлечет за собой ответственность по закону.

В суде рассмотрят вопрос об аресте руководителя центра «Гуртулуш» и его сотрудников - ОБНОВЛЕНО

Гейдар Мирза о последствиях пожара: Сначала возмещение ущерба людям, потом - бизнес

Житель Загаталы закупил крупную партию наркотиков у гражданина Ирана для перепродажи

