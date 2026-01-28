В Грузии задержаны азербайджанцы, похитившие девушку

В Марнеульском районе Грузии, в местах компактного проживания азербайджанцев, по обвинению в незаконном лишении свободы задержаны лица 2004 года рождения (Н.А.) и 2000 года рождения (С.Б.).

Как сообщает АПА со ссылкой на Министерство внутренних дел Грузии, следствием установлено, что Н.А. похитил девушку 2006 года рождения (У.К.) в одном из сел Марнеульского района с целью вступления в брак. Второй задержанный, С.Б., признан соучастником данного преступления, передает 1news.az.

Сотрудники правоохранительных органов задержали обоих обвиняемых вскоре после совершения деяния.

Следственные мероприятия по факту продолжаются. В случае доказательства вины задержанным молодым людям грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.