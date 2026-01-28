Установлены личности пострадавших в ДТП в Сальяне - ОБНОВЛЕНО

Установлены личности пострадавших в ДТП в Сальяне.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, стали известны личности пострадавших в дорожной аварии в Сальянском районе. Это жители села Гуйчу: Гусейнова Наиба Агади гызы (1946 г. р.) и её сноха - Гусейнова Диляра Алигусейн гызы (1969 г. р.).

Сообщается, что состояние Д. Гусейновой оценивается как тяжелое. Еще один человек, получивший травмы, от медицинской помощи отказался.

11:45

В Сальянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали люди.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент был зафиксирован на участке старой магистрали Алят - Астара, проходящем через село Сейидсадыглы.

В результате столкновения автомобилей марок BMW и «ВАЗ-2107» пострадали три человека, личности которых в настоящее время устанавливаются. Сообщается, что состояние одного из них оценивается как тяжелое.

По факту проводится расследование.