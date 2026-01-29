На трассе Баку–Губа легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

На участке автодороги Баку - Губа - государственная граница с Российской Федерацией, проходящем вблизи села Игрыг Губинского района, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, легковой автомобиль марки Kia столкнулся с грузовиком. В результате аварии два человека получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в Центральную больницу Губинского района. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.

По факту проводится расследование.