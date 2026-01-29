 Гурбан Гурбанов: «Карабах» заслужил выход в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Футбол

Гурбан Гурбанов: «Карабах» заслужил выход в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

First News Media07:55 - Сегодня
Гурбан Гурбанов: «Карабах» заслужил выход в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

Команда "Карабах" заслужила выход в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, об этом заявил главный тренер клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов.

Специалист поделился своими впечатлениями о выездном матче VIII тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ливерпуля":

"Мы не хотели бы проигрывать с таким счетом, испытываем чувство сожаления. Тем не менее, поздравляю своих подопечных. В проведенных восьми матчах мы шли на большие риски и играли в сложных условиях. Наша команда заслуживала выхода в плей-офф. В этом матче мы могли выступить лучше. Это не была наша игра. После матча мы поговорили с игроками в раздевалке. Они также отметили, что могли показать лучшую игру. Будьте уверены, если мы снова сыграем с "Ливерпулем", произведем более сильное впечатление. Тем не менее, мы достойно вошли в первую двадцатку основных этапов. Поздравляю азербайджанский народ".

Он также оценил потенциальных соперников "Карабаха" в плей-офф:

"У команд ПСЖ и "Ньюкасла" есть свои характерные стили игры. Независимо от соперника, мы будем тщательно готовиться к этим матчам".

Отметим, что матч "Ливерпуль" - "Карабах" завершился победой хозяев со счетом 6:0. Завершив групповой этап Лиги чемпионов с 10 очками на 22-м месте, "кавалеры" впервые в истории вышли в плей-офф.

Поделиться:
305

Актуально

Общество

В село Мамедбейли Зангиланского района возвращается очередная группа бывших ...

Общество

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

В мире

В Колумбии при крушении самолета погибли 15 человек - ОБНОВЛЕНО

Футбол

Гурбан Гурбанов: «Карабах» заслужил выход в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

Футбол

Гурбан Гурбанов: «Карабах» заслужил выход в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

Лига чемпионов: Определились возможные соперники «Карабаха» в плей-офф

«Карабах» крупно уступил «Ливерпулю», но вышел в плей-офф Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО

The Guardian: «Требовательный и успешный тренер - «Ливерпуль» против азербайджанского «Алекса Фергюсона» - ФОТО

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Гурбан Гурбанов: Мои футболисты завтра покажут одну из своих лучших игр

Погода на пятницу: В Баку ожидается до +8 °C

Сколько заработал «Карабах» на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА?

Бахлул Мустафазаде переходит в китайский клуб?

Последние новости

Трамп выдвинул кандидата на пост помощника главы Минюста

Сегодня, 09:05

NBC: причастных к стрельбе в Миннеаполисе пограничников отстранили от службы

Сегодня, 08:45

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Сегодня, 08:30

В Колумбии при крушении самолета погибли 15 человек - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 08:15

В село Мамедбейли Зангиланского района возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев - ФОТО

Сегодня, 08:05

СМИ: Трамп изучает новые варианты нанесения ударов по Ирану

Сегодня, 08:00

Гурбан Гурбанов: «Карабах» заслужил выход в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

Сегодня, 07:55

СМИ: Взрывы и стрельба произошли около столичного аэропорта Нигера

Сегодня, 07:50

Лига чемпионов: Определились возможные соперники «Карабаха» в плей-офф

Сегодня, 02:15

«Карабах» крупно уступил «Ливерпулю», но вышел в плей-офф Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 01:57

ФРС США сохранила ставку на уровне 3,5-3,75%

28 / 01 / 2026, 23:53

Рубио: РФ еще не дала согласия на возможные гарантии безопасности Запада для Украины

28 / 01 / 2026, 23:36

Представитель ЕС провёл переговоры с официальными лицами Азербайджана

28 / 01 / 2026, 23:10

Турция заявила о готовности взять ответственность за восстановление и мир в Газе

28 / 01 / 2026, 23:00

Скончавшийся в отеле в центре Баку мужчина оказался главой диаспоры

28 / 01 / 2026, 22:40

Рубио: США не отказываются от НАТО

28 / 01 / 2026, 22:30

Марко Рубио: США не исключают проведение военной операции против Ирана

28 / 01 / 2026, 22:12

Совбез ООН обсудил ситуацию в Газе

28 / 01 / 2026, 22:00

Трамп заявил, что за год его президентства в США вложено «невероятный» объем инвестиций

28 / 01 / 2026, 21:48

«Он признал вину и извинился, я согласилась на прекращение дела» - визажист о ситуации после обвинений в адрес сына генерала - ВИДЕО

28 / 01 / 2026, 21:24
Все новости
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Бывало ли у вас такое, что, смотря старые азербайджанские фильмы или программы, посвящённые нашим выдающимся личностям, вы вдруг оказывались в23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00