 В село Мамедбейли Зангиланского района возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев - ФОТО | 1news.az | Новости
В село Мамедбейли Зангиланского района возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев - ФОТО

First News Media08:05 - Сегодня
В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в село Мамедбейли Зангиланского района возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как передает Trend, семьи, возвращающиеся в село Мамедбейли, ранее временно проживали в различных регионах страны - преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе в село Мамедбейли Зангиланского района возвращаются 26 семей (142 человека).

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

