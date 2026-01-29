На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Проспект Тбилиси, в направлении центра от станции метро "20 Января";
2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
3. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
4. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова.
110