В Азербайджане меняются правила присвоения имени ребенку и получения им гражданства.

Как сообщает Report, соответствующие положения отражены в новом проекте закона "О правах ребенка", который обсуждался на заседании комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей.

Согласно законопроекту, каждый ребенок после рождения подлежит обязательной регистрации в соответствии с Семейным кодексом. Ребенок получает гражданство Азербайджана, за исключением случаев, предусмотренных статьей 12 закона "О гражданстве Азербайджанской Республики" - в частности, если оба родителя являются иностранцами либо один родитель иностранец, а другой не имеет гражданства.

Также в документе закрепляется, что имя ребенку будет присваиваться в соответствии с требованиями Семейного кодекса.

Отмечается, что предлагаемые изменения направлены на предотвращение похищения детей, торговли ими и их незаконного перемещения, независимо от целей, форм и методов таких действий.