Жители одного из районов Баку до полуночи останутся без воды

В связи с работами по подключению вновь проложенной магистральной линии к существующей сети, 29 января 2026 года с 10:00 до 22:00 будут наблюдаться перебои в подаче воды на некоторых территориях Хатаинского района.

Как передает 1news.az, об этом сообщает Служба объединенного водоснабжения крупных городов при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана.

Согласно информации, сразу после завершения работ подача воды будет восстановлена в соответствии с прежним графиком эксплуатации.