В Баку из теплицы похищено оборудование на 50 000 манатов - ВИДЕО

В поселке Маштага Сабунчинского района зафиксирована крупная кража.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Потерпевший обратился в полицию, заявив, что из принадлежащей ему теплицы при невыясненных обстоятельствах было похищено котельное оборудование стоимостью 50 000 манатов.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 14-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции, были задержаны подозреваемые: ранее судимые 55-летний Махир Гасанов и 36-летний Турал Гаджиев. Установлено, что задержанные некоторое время наблюдали за недействующей теплицей и, убедившись в отсутствии людей, совершили кражу. Чтобы вывезти добычу, они вызвали эвакуатор, заявив водителю, что оборудование принадлежит им, после чего организовали его транспортировку с целью продажи.

Также выяснилось, что ранее Турал Гаджиев похитил из дома своего родственника 4500 манатов наличными.

Кроме того, в полицию поступила информация о кражах электропроводки и цветных металлов с различных объектов на территории Сабунчинского района. Сотрудниками того же 14-го отделения был задержан подозреваемый - ранее судимый 35-летний Гусейн Гулиев. В ходе расследования было установлено, что он также причастен к краже бытовых предметов и стройматериалов из двух частных домов.