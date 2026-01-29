Погибший в ДТП в Самухе повторил судьбу своего отца

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДП) распространило информацию о тяжелом дорожно-транспортном происшествии, причиной которого стала невнимательность водителя.

Как передает 1news.az, согласно сообщению ведомства, житель Самухского района Рашид Мамедов, управляя микроавтобусом марки «ГАЗель», перевозил своих односельчан на работу в тепличное хозяйство. Во время движения водитель отвлекся на мобильный телефон, в результате чего потерял контроль над управлением.

Транспортное средство съехало с дороги и перевернулось.

В результате аварии 26-летний пассажир Вугар Аскеров скончался на месте от полученных травм. По имеющейся информации, отец погибшего некоторое время назад также стал жертвой дорожно-транспортного происшествия.

В ГДП подчеркнули, что данный инцидент является наглядным примером того, к каким тяжелым и необратимым последствиям приводит использование гаджетов за рулем.

«Использование телефона резко ограничивает скорость реакции и возможности управления, делая безопасное вождение практически невозможным. Водители должны помнить: невнимательность за рулем — это не просто нарушение правил, а серьезная безответственность, несущая прямую угрозу человеческой жизни», - говорится в заявлении управления.