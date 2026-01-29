На дороге Зыхский круг - Аэропорт снижена скорость
В связи с дождливой погодой, наблюдаемой в настоящее время в Баку, на некоторых полосах дороги Зыхский круг - Аэропорт скоростной режим снижен на 20 км/ч.
Как передает 1news.az, об этом сообщает Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.
Сотрудники Центра уже внесли соответствующие изменения в показатели электронных информационных табло.
Также на всех табло отображается предупреждающий знак «Скользкая дорога».
Водителей просят строго соблюдать установленный скоростной режим.
