Джейхун Байрамов обсудил с Генсеком ОТГ атаки иранских дронов на Нахчыван
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с Генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралиевым атаки иранских дронов на Нахчыван.
Об этом сообщает МИД Азербайджана.
Согласно информации, в ходе обсуждений была подчеркнута региональная ситуация в сфере безопасности, а также важность дальнейшего укрепления координации между тюркскими государствами и развития практического сотрудничества.
Отметим, что сегодня в Стамбуле состоится неформальное заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).
Источник: Report
