 Джейхун Байрамов обсудил с Генсеком ОТГ атаки иранских дронов на Нахчыван
Джейхун Байрамов обсудил с Генсеком ОТГ атаки иранских дронов на Нахчыван

Сегодня
Джейхун Байрамов обсудил с Генсеком ОТГ атаки иранских дронов на Нахчыван

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с Генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралиевым атаки иранских дронов на Нахчыван.

Об этом сообщает МИД Азербайджана.

Согласно информации, в ходе обсуждений была подчеркнута региональная ситуация в сфере безопасности, а также важность дальнейшего укрепления координации между тюркскими государствами и развития практического сотрудничества.

Отметим, что сегодня в Стамбуле состоится неформальное заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).

Источник: Report

