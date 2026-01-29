 На одной из дорог Абшерона ограничено движение | 1news.az | Новости
На одной из дорог Абшерона ограничено движение

Фаига Мамедова12:27 - Сегодня
С сегодняшнего дня на автомобильной дороге, ведущей к городку для беженцев и вынужденных переселенцев из Зангилана в поселке Масазыр Абшеронского района, будет частично ограничено движение транспортных средств.

Как передает 1news.az, об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).

Согласно информации, ограничения вводятся в связи с проведением ремонтных работ на данном участке.

«Ограничение движения будет действовать до завершения ремонтных работ. Просим водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее выбирать альтернативные маршруты в соответствии с направлениями движения», - отмечается в сообщении ведомства.

