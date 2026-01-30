В этот день в Баку усилится ветер

Национальная служба гидрометеорологии объявила жёлтое предупреждение в связи с ожидаемой ветреной погодой 31 января в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов страны.

Согласно предупреждению, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Сальяне, Гаджигабуле, Хызы, Гобустане, Шамахе, Шеки, Огузе, Исмаиллы, Кяльбаджаре, Лачине, Зангилане, Физули, Джебраиле, Гяндже, Гядабее, Дашкесане, Геранбое, Нафталане и Мингячевире будет дуть юго-западный ветер со скоростью 13,9–20,7 м/с.