На заседании Экономического совета обсужден план деятельности на 2026 г

Экономический совет Азербайджана обсудил итоги социально-экономического развития страны в 2025 году и план деятельности на текущий год.

Как сообщили в Кабинете министров, заседание прошло под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова.

В повестку заседания также вошли вопросы, вытекающие из интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева местным телеканалам от 5 января 2026 года, и отчет о мониторинге и оценке реализации Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022–2026 годы и I Государственной программы "Великое возвращение" на освобожденные территории за 2025 год.

Кроме того, были рассмотрены презентация Рабочей группы по устранению препятствий для предпринимательской деятельности и улучшению бизнес-среды, отчет о деятельности Центра анализа экономических реформ и коммуникаций за 2025 год и его план на 2026 год, а также ряд других актуальных вопросов.

С докладами по пунктам повестки дня выступили помощник президента Азербайджана Натиг Амиров и исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы. В обсуждениях приняли участие члены Экономического совета, а также министр юстиции Фарид Ахмедов.

По итогам заседания, с учетом высказанных мнений и предложений, приняты решения и даны поручения профильным государственным органам.

Источник: Report