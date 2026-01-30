 Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Норвегии в нашей стране - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Xроника

Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Норвегии в нашей стране - ФОТО

First News Media12:32 - Сегодня
Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Норвегии в нашей стране - ФОТО

30 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Королевства Норвегия в нашей стране Андреаса Гаардера.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, посол вручил главе государства свои верительные грамоты.

Президент Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Глава государства коснулся важности развития двусторонних отношений между нашей страной и Королевством Норвегия. Подчеркнув, что сотрудничество началось с энергетической сферы, Президент Азербайджана отметил наличие хороших возможностей с точки зрения расширения связей.

Президент Ильхам Алиев пожелал послу успехов в деятельности.

Выразив удовлетворение назначением послом в Азербайджане и встречей с главой нашего государства, Андреас Гаардер подчеркнул, что в период своей дипломатической деятельности будет способствовать развитию отношений между нашими странами.

Посол поздравил главу государства с достижениями по мирной повестке между Азербайджаном и Арменией.

Поблагодарив за поздравления, Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан и впредь продолжит прилагать усилия для укрепления мира.

Андреас Гаардер сообщил, что его страна будет представлена делегацией высокого уровня на Всемирном форуме городов в Азербайджане.

На встрече было подчеркнуто, что как Азербайджан, так и Норвегия являются поставщиками энергии для Европейского Союза, в этом контексте были обсуждены вопросы энергетической безопасности.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по двусторонней повестке, в том числе сотрудничеству в экономической, торговой, энергетической областях, включая возобновляемую энергетику, инвестиционной сфере, по вопросам налаживания бизнес-связей, создания транспортных коммуникаций в регионе, было высоко оценено плодотворное партнерство в рамках COP30.

Поделиться:
289

Актуально

Общество

Какая будет погода в последний день января? - ПРОГНОЗ

Общество

Обнародованы обвинения против руководства центра «Гуртулуш» - ОБНОВЛЕНО

Общество

В Азербайджане продлен сезон охоты

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Австралии в Азербайджане - ФОТО

Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Норвегии в нашей стране - ФОТО

Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Индонезии в Азербайджане - ФОТО

Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Греции в Азербайджане - ФОТО

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Греции в Азербайджане - ФОТО

Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Австралии в Азербайджане - ФОТО

Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Индонезии в Азербайджане - ФОТО

Президент Азербайджана открыл в Сумгайыте предприятие по производству картонной и коробочной тары - ФОТО

Последние новости

В Гяндже изъяли десятки бутылок поддельных алкогольных напитков - ФОТО

Сегодня, 14:27

В Азербайджане будет определен список национально-нравственных ценностей

Сегодня, 14:22

Фидан и Арагчи сегодня проведут переговоры в Турции

Сегодня, 14:15

Низами Джафаров: «Азербайджанским писателям необходимы продюсеры»

Сегодня, 14:13

«Возможное покушение на Хаменеи не приведет к автоматическому краху режима» - турецкие эксперты исключают венесуэльский сценарий в Иране

Сегодня, 14:10

Семейная трагедия: что известно о супруге мужчины, покончившего с собой

Сегодня, 14:00

Фуад Мамедов: «Концепция «Азербайджанская культура 2040» станет парадигмой для всего современного мира»

Сегодня, 13:45

Какая будет погода в последний день января? - ПРОГНОЗ

Сегодня, 13:38

Рафаэль Гусейнов: «Неспроста Концепция «Азербайджанская культура - 2040» запущена в 2026 году»

Сегодня, 13:28

Обнародованы обвинения против руководства центра «Гуртулуш» - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:25

Главы МИД Азербайджана и ОАЭ обсудили ситуацию в сфере региональной безопасности

Сегодня, 13:05

Озвучены ключевые направления развития искусства в рамках Концепции «Азербайджанская культура 2040»

Сегодня, 13:00

В результате бомбардировки РФ в Херсоне погиб гражданин Азербайджана

Сегодня, 12:55

В Азербайджане заблокировано более 400 интернет-ресурсов

Сегодня, 12:50

В Азербайджане продлен сезон охоты

Сегодня, 12:43

Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Австралии в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 12:38

Зеленский ответил на предложение Кремля приехать в Москву: Приглашаю Путина в Киев

Сегодня, 12:35

Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Норвегии в нашей стране - ФОТО

Сегодня, 12:32

Замминистра культуры: «Концепция «Азербайджанская культура - 2040» - важный этап в развитии культуры страны»

Сегодня, 12:30

Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Индонезии в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 12:22
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48