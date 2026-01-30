Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Норвегии в нашей стране - ФОТО

30 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Королевства Норвегия в нашей стране Андреаса Гаардера.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, посол вручил главе государства свои верительные грамоты.

Президент Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Глава государства коснулся важности развития двусторонних отношений между нашей страной и Королевством Норвегия. Подчеркнув, что сотрудничество началось с энергетической сферы, Президент Азербайджана отметил наличие хороших возможностей с точки зрения расширения связей.

Президент Ильхам Алиев пожелал послу успехов в деятельности.

Выразив удовлетворение назначением послом в Азербайджане и встречей с главой нашего государства, Андреас Гаардер подчеркнул, что в период своей дипломатической деятельности будет способствовать развитию отношений между нашими странами.

Посол поздравил главу государства с достижениями по мирной повестке между Азербайджаном и Арменией.

Поблагодарив за поздравления, Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан и впредь продолжит прилагать усилия для укрепления мира.

Андреас Гаардер сообщил, что его страна будет представлена делегацией высокого уровня на Всемирном форуме городов в Азербайджане.

На встрече было подчеркнуто, что как Азербайджан, так и Норвегия являются поставщиками энергии для Европейского Союза, в этом контексте были обсуждены вопросы энергетической безопасности.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по двусторонней повестке, в том числе сотрудничеству в экономической, торговой, энергетической областях, включая возобновляемую энергетику, инвестиционной сфере, по вопросам налаживания бизнес-связей, создания транспортных коммуникаций в регионе, было высоко оценено плодотворное партнерство в рамках COP30.