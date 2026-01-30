В Азербайджане продлен сезон охоты

На очередном заседании «Координационного совета по вопросам охоты», прошедшем в Министерстве экологии и природных ресурсов, было принято решение о продлении охотничьего сезона.

Как сообщает 1news.az, об этом заявила представитель Службы охраны биологического разнообразия Арзу Бабаева.

Она отметила, что на территории страны завершился зимний учет птиц, и в результате наблюдений, проведенных специалистами, состояние популяций птиц было признано стабильным. С учетом текущей ситуации, особенностей периода зимовки птиц и обращений охотников-любителей, было признано целесообразным продлить охотничий сезон до 1 марта 2026 года.

Представитель Службы подчеркнула, что в течение охотничьего сезона граждане должны строго соблюдать требования действующего законодательства. Охота разрешена только в пределах установленных лимитов и на основании официальных разрешительных документов. Категорически запрещена охота на особо охраняемых территориях, включая национальные парки и государственные природные заповедники.