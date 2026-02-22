Опубликована итоговая медальная таблица Олимпийских игр 2026 года
Сборная Норвегии победила в медальном зачете Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо, обновив собственные рекорды по золотым наградам и общему количеству медалей.
Норвежские спортсмены принесли стране 18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых наград.
Второе место заняла команда США (12 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых наград), американцы обновили собственный рекорд по золотым медалям на зимних Олимпийских играх. Третье место в медальном зачете заняла сборная Нидерландов (10-7-3).
10 золотых наград завоевала сборная Италии, также в активе страны-хозяйки Игр 6 серебряных и 14 бронзовых медалей. Итальянцы также обновили национальные рекорды.
Следующие Олимпийские игры пройдут в 2030 году во французских Альпах.
Неофициальная таблица медалей Олимпиады-2026
|1
|Норвегия
|18
|12
|11
|41
|2
|США
|12
|12
|9
|33
|3
|Нидерланды
|10
|7
|3
|20
|4
|Италия
|10
|6
|14
|30
|5
|Германия
|8
|10
|8
|26
|6
|Франция
|8
|9
|6
|23
|7
|Швеция
|8
|6
|4
|18
|8
|Швейцария
|6
|9
|8
|23
|9
|Австрия
|5
|8
|5
|18
|10
|Япония
|5
|7
|12
|24
|11
|Канада
|5
|7
|9
|21
|12
|Китай
|5
|4
|6
|15
|13
|Южная Корея
|3
|4
|3
|10
|14
|Австралия
|3
|2
|1
|6
|15
|Великобритания
|3
|1
|1
|5
|16
|Чехия
|2
|2
|1
|5
|17
|Словения
|2
|1
|1
|4
|18
|Испания
|1
|0
|2
|3
|19
|Бразилия
|1
|0
|0
|1
|19
|Казахстан
|1
|0
|0
|1
|21
|Польша
|0
|3
|1
|4
|22
|Новая Зеландия
|0
|2
|1
|3
|23
|Финляндия
|0
|1
|5
|6
|24
|Латвия
|0
|1
|1
|2
|25
|Россия
|0
|1
|0
|1
|25
|Грузия
|0
|1
|0
|1
|25
|Дания
|0
|1
|0
|1
|25
|Эстония
|0
|1
|0
|1
|29
|Болгария
|0
|0
|2
|2
|30
|Бельгия
|0
|0
|1
|1
Источник: ТАСС