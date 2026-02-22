Опубликована итоговая медальная таблица Олимпийских игр 2026 года

Сборная Норвегии победила в медальном зачете Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо, обновив собственные рекорды по золотым наградам и общему количеству медалей.

Норвежские спортсмены принесли стране 18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых наград.

Второе место заняла команда США (12 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых наград), американцы обновили собственный рекорд по золотым медалям на зимних Олимпийских играх. Третье место в медальном зачете заняла сборная Нидерландов (10-7-3).

10 золотых наград завоевала сборная Италии, также в активе страны-хозяйки Игр 6 серебряных и 14 бронзовых медалей. Итальянцы также обновили национальные рекорды.

Следующие Олимпийские игры пройдут в 2030 году во французских Альпах.

Неофициальная таблица медалей Олимпиады-2026

# Страна Золото Серебро Бронза Сумма 1 Норвегия 18 12 11 41 2 США 12 12 9 33 3 Нидерланды 10 7 3 20 4 Италия 10 6 14 30 5 Германия 8 10 8 26 6 Франция 8 9 6 23 7 Швеция 8 6 4 18 8 Швейцария 6 9 8 23 9 Австрия 5 8 5 18 10 Япония 5 7 12 24 11 Канада 5 7 9 21 12 Китай 5 4 6 15 13 Южная Корея 3 4 3 10 14 Австралия 3 2 1 6 15 Великобритания 3 1 1 5 16 Чехия 2 2 1 5 17 Словения 2 1 1 4 18 Испания 1 0 2 3 19 Бразилия 1 0 0 1 19 Казахстан 1 0 0 1 21 Польша 0 3 1 4 22 Новая Зеландия 0 2 1 3 23 Финляндия 0 1 5 6 24 Латвия 0 1 1 2 25 Россия 0 1 0 1 25 Грузия 0 1 0 1 25 Дания 0 1 0 1 25 Эстония 0 1 0 1 29 Болгария 0 0 2 2 30 Бельгия 0 0 1 1

Источник: ТАСС