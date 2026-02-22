Сколько стоили билеты на церемонию закрытия Олимпиады?

Сегодня в 23:00 по бакинскому времени на древнеримской арене Verona Olympic состояится церемония закрытия XXV зимних Олимпийских игр, организованных в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Билеты на церемонию закрытия Олимпиады в Италии стоят от 950 евро, организаторы предупреждают о высоком спросе на них за 10 часов до начала мероприятия, сообщает РИА Новости.

По данным источника, за несколько дней до церемонии закрытия в продаже находилась самая высокая категория билетов. Их можно было купить с рук за 3500 евро. Перед мероприятием в продажу поступили более дешевые билеты на боковые места по обеим сторонам от сцены — они стоят от 950 евро, с налогам один билет обойдется в 978,50 евро на человека.