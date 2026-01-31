Экс-главу Минкульта Армении приговорили к 4,5 годам тюрьмы и тут же амнистировали

Бывшего министра культуры Армении Асмик Погосян приговорили к 4,5 года лишения свободы по делу о присвоении земельного участка в Ереване.

Вместе с тем суд применил к ней амнистию. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Армении.

Суд признал экс-главу ныне расформированного ведомства соучастницей преступной схемы по отчуждению земельного участка, принадлежавшего ереванской музыкальной школе имени Чайковского.

Ранее по этому делу также проходили бывший посол Армении в Израиле Армен Смбатян и его сын — главный дирижер Государственного симфонического оркестра Армении Сергей Смбатян. Впоследствии уголовное преследование в их отношении было прекращено.

Согласно материалам дела, в 2012 году фигуранты представили правительству фиктивную инвестиционную программу строительства многофункционального комплекса «Мир книги» стоимостью 800 млн драмов (около $2 млн). Как утверждает следствие, это позволило мошенническим путем завладеть земельным участком площадью 300 кв. метров, находившимся на балансе музыкальной школы имени Чайковского.

Источник: Sputnik Армения