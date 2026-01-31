Первый на Кавказе пациент с пересаженным сердцем призвал людей становиться донорами

Рашад Мамедалиев, которому впервые на Кавказе была проведена операция по трансплантации сердца, обратился к гражданам с призывом становиться донорами органов.

Как сообщает Report, с таким обращением он выступил на круглом столе на тему "Первая трансплантация сердца на Кавказе: историческое достижение азербайджанского здравоохранения и будущие перспективы".

По его словам, несмотря на страх перед операцией, он полностью доверял своему врачу: "Хотя я боялся делать пересадку сердца, я верил своему врачу. До операции мне было тяжело дышать, а сейчас все очень хорошо. С момента операции прошло уже несколько месяцев, и я живу нормальной жизнью. Раньше мне было трудно двигаться, теперь же я свободно передвигаюсь".

Мамедалиев отметил, что в настоящее время принимает несколько лекарств, часть из них на постоянной основе, часть в течение определенного срока. Он добавил, что трансплантация не оказала на него негативного психологического влияния.

"Хочу выразить благодарность семье донора и всем, кто приложил усилия ради моего выздоровления. После трансплантации я вернулся к нормальной жизни. Надеюсь, что все пациенты, нуждающиеся в лечении, в скором времени обретут исцеление", - добавил он.

Напомним, что 31 октября 2025 года в Азербайджане впервые на Кавказе была проведена трансплантация сердца от посмертного донора.